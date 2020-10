Provincie: geen reden om aan te nemen dat Friesenbrücke duurder en later klaar is

De provincie Groningen gaat er nog altijd vanuit dat de nieuwe Friesenbrücke bij het Duitse Weener volgens planning klaar is in 2024. Redenen om uit te gaan van een kostenoverschrijding zijn er ook niet.

Deze week werd commotie veroorzaakt na berichtgeving van de Duitse omroep NDR. Die baseerde zich op een concept-rapport van de Duitse rekenkamer en schreef onder meer dat de brug veel duurder uit kon vallen dan gedacht en ook nog eens pas in 2030 klaar zou zijn.

Niets bekend

Het bericht overviel gedeputeerde Fleur Gräper, want zij weet naar eigen zeggen niet anders dan dat er nog altijd wordt uitgegaan van 2024 als einddatum en haar is ook niets bekend over een kostenoverschrijding. Ze deed navraag bij deelstaat Niedersachsen, de Duitse federale overheid en spoorwegmaatschappij Deutsche Bahn en werd door hen bevestigd in haar vermoeden.

'De Bund, Deutsche Bahn en Niedersachsen gaan nog steeds uit van een planning die eindigt in 2024 en dat het kan volgens budget', zegt Gräper. 'Dan heb ik geen aanleiding om aan te nemen dat het anders is.'

Storm in een glas water

De ontstane verwarring in Duitsland ligt volgens de gedeputeerde aan de werkwijze van de Duitse rekenkamer. Die onderzoekt of de brug betaald zou moeten worden door de deelstaat of de federale overheid en komt ook met verschillende 'wat als'-scenario's. Maar het rapport is nog niet openbaar. 'Wij hebben het rapport nog niet en onze partners in Duitsland ook niet.'

Het lijkt dus vooral een storm in een glas water op dit moment. 'Zo voelt het wel een beetje', erkent Gräper.

