Minderjarige Stadjer aangehouden voor gewapende overval op tabakszaak

Meteen na de overval hield de politie een verdachte aan, maar al gauw bleek dat diegene niets met de zaak te maken had. Via verklaringen van getuigen, informatie van de wijkagent en camerabeelden kwam de politie wel op het spoor van de dader(s).

De jongen werd in zijn huis gearresteerd en is daarna in een politiecel gezet. Bij het doorzoeken van de woning van de jongen werd onder meer een nepvuurwapen gevonden.

Hond

De overval mislukte overigens, want de overvaller sloeg op de vlucht nadat hij met een hond achter de toonbank van de zaak werd geconfronteerd. Toen de hond begon te blaffen, rende de overvaller de zaak uit. Even daarvoor had hij het personeel bedreigd met een mes, dat later in de omgeving werd teruggevonden en in beslag is genomen.

De minderjarige jongen wordt dinsdag gehoord over zijn betrokkenheid bij de overval. De politie zoekt nog naar een tweede verdachte.

Lees ook:

- Politie houdt verkeerde man aan na overval op Wielewaalplein in Stad

- Overval op winkel aan Wielewaalplein in Stad; één verdachte aangehouden