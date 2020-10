'Je zult je kind maar naar school brengen en het misbruikt terugkrijgen', zei de officier tegen de rechters. De verdachte werkte als gastdocent op de school. Hij gaf kinderen bijles en begeleiding. Eén van de slachtoffers vertelde een jaar geleden aan haar moeder wat haar was overkomen. De ouders benaderden de school en daarna werd de zedenpolitie ingeschakeld.

'Kind onder de kinderen'

De verdachte erkende dat hij twee meisjes onzedelijk betastte. Hij was in die periode overspannen en zat met zichzelf in de knoei. Hij verloor zijn professionele houding en werd kind onder de kinderen, zei de man tegen de rechters. 'Maar dan zou je toch verwachten dat je stopt met het coachen van kinderen om aan jezelf te kunnen werken', zei de rechter.

Grote ergernis van de ouders

Gedragsdeskundigen constateerden echter geen stoornis bij de man en vinden hem volledig toerekeningsvatbaar. De man heeft 29 dagen in voorarrest gezeten en kwam eind november vrij op de voorwaarde dat hij zich niet in Haren zou vertonen. In april werd die voorwaarde opgeheven en verblijft de man weer in zijn woonplaats. Dit tot grote ergernis van de ouders van de slachtoffers.

Niet meer werken met kinderen

Onder meer vanwege die reden eiste de officier per direct een proeftijd van drie jaar waarin de man geen contact mag opnemen met de slachtoffers of bij hen in de buurt mag komen. Ook mag de man in die periode niet meer werken met minderjarigen, zei de officier. Hij eiste een totale schadevergoeding van zesduizend euro voor beide slachtoffers.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.