Wie is de eigenaar van deze gedumpte en overleden hond?

De politie in het Westerkwartier is op zoek naar de eigenaar van een verwaarloosde hond die deze week in Marum werd gedumpt.

De dierenambulance kreeg een melding over de hond van iemand die het dier verdwaasd had zien rondlopen. Volgens deze melder was het dier door iemand gedumpt. De hond werd door de dierenambulance opgehaald en naar de dierenarts gebracht.

Volgens een woordvoerder van de dierenambulance stonk de hond een uur in de wind, had hij last van haaruitval, jeuk en had hij enkele gezwellen.

Spuitje

Bij dierenarts bleek dat het dier niet meer te redden was en kreeg hij een spuitje. De politie is op zoek naar de eigenaar van de hond. Het is een niet gecastreerde reu van ongeveer tien jaar oud, niet gechipt, en van een onbekend ras.