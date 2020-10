Horecapersoneel springt bij in de ouderenzorg en dat is zeer welkom

Honderden horecamedewerkers, die door de coronacrisis nu thuis zitten, hebben gereageerd op de oproep van de Noord Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties (NNCZ) bij te springen in de ouderenzorg. Directeur-bestuurder Roeli Mossel is aangenaam verrast door de grote respons.

'De eerste veertien mensen die zich hebben aangemeld, zijn inmiddels aan het werk. Eind deze week zijn dat er veertig', vertelt Mossel. 'Het zijn er zoveel dat we ze zelf lang niet allemaal kunnen plaatsen. Maar inmiddels hebben collega-organisaties zich gemeld bij ons, want ook zij kunnen deze horecamedewerkers goed gebruiken.'

Ziekteverzuim

De NNCZ is een koepelorganisatie van negen woonzorgcentra in Groningen en Drenthe, zoals Gockingaheem in Noordbroek en De Zonnehof in Haren. Er werken bij elkaar zo'n 1100 mensen. Mossel: 'Normaal is het ziekteverzuim bij ons zes procent, nu is dat tien. De stijging komt omdat medewerkers thuis moeten blijven, omdat bijvoorbeeld een gezinslid positief is getest. Dus niet per se omdat ze zelf ziek zijn.'

'Dankzij de enorm flexibele inzet van onze medewerksters - zeer krachtige vrouwen - krijgen we de roosters nog rond. Maar dit kan niet eindeloos zo doorgaan', aldus Mossel. Dus toen we onlangs aan het brainstormen waren over een oplossing en dit idee uit de bus kwam, was het lijntje snel gelegd.'

Betaald

De horecamedewerkers hoeven het wat Mossel betreft niet voor niks te doen: ' Voor een deel zijn ze gedetacheerd en worden ze dus gewoon doorbetaald door hun eigen werkgever. Anderen komen bij ons in dienst. Dat kost geld, maar als je niks doet, heb je op den duur een groter probleem'.

De horecamedewerkers worden vooral ingezet bij de ontvangst van bezoekers, om te controleren of die zich aan de hygiëneregels houden en of ze zelf geen coronaklachten hebben. 'Maar mensen met ervaring in de keuken, vragen we onze medewerkers te verwennen met bijvoorbeeld een gezonde shake of een stukje gebak bij de koffie, zodat ze langer op de been blijven'.

Screening

Iedereen met ervaring in de horeca kan zich aanmelden, maar er wordt eerst wel gecontroleerd of ze geschikt zijn, zegt Mossel: 'Meestal doet het bedrijf, dat de medewerkers aanlevert, de screening. In individuele gevallen doen we het zelf.' Is het ook de bedoeling dat ze meehelpen aan het bed? 'Dat nog niet, maar we denken er wel over na.'

Overigens zijn mensen met ervaring in andere sectoren, waar gastvrijheid hoog in het vaandel staat, ook welkom. 'We hebben inmiddels één KLM-medewerker in dienst genomen die zich wil laten omscholen voor de zorg. Ook daar zijn we blij mee', besluit Mossel.

Lees ook:

- Zorg naar Duitsland verplaatsen? Verzekeraars zien er nog niks in

- Geen bezoek meer voor ZINN-bewoners in Haren na corona-uitbraak

- Ons Coronablog