Culinaire hoogstandjes uit de airfyer: kok Dennis bewijst dat het kan (+ twee recepten)

Volgens Nolle moet je de airfryer - 'officieel heet het een heteluchtfrituur' - namelijk zien als een klein oventje. 'Kleine gerechten kun je daar super snel in maken. En je gebruikt minder vet dan met een frituur.'

Gezonde en vegetarische recepten

Je kunt het zo gek niet bedenken of Nolle bereidt het in zijn airfryer. 'Niet alleen snacks, maar je kunt er ook veel gezonde en vegetarische ingrediënten in doen.'

Nolle is zo'n fan van het apparaat, dat hij er zelf online kookworkshops mee aanbiedt. 'Dan stuur ik je een boodschappenlijstje toe per mail en krijg je het recept. Op de afgesproken tijd en datum gaan we samen lekker kokkerellen.'

Zo kook je de gerechten zelf

In de studio van Noord Vandaag maakte Nolle dinsdag twee airfryer-gerechten klaar: 'Kip in de fik' en gevulde paddenstoelen met brie en pesto. Loopt het water je al in de mond? Hieronder vind je de recepten:

Champignons gevuld met groene pesto en Chaumes uit de oven

Ingrediënten:

- Vier middelgrote champignons, 50 gram Chaumes, vijf eetlepels paneermeel

Voor de pesto:

- ½ bos basilicum, één teen knoflook, 50 gram gebrande pijnboompitten, 50 gram Parmezaanse kaas, één scheut olijfolie, zout, peper

Bereidingswijze:

- Vermaal alle ingrediënten voor de pesto in de blender tot een gladde pasta. Verwijder de stelen van de paddenstoelen. Hol ze verder uit met behulp van een bolletjesboor. Snijd de kaas ter grootte van de paddenstoelen uit en vermeng ze met de pesto. Druk in iedere paddenstoel een stukje kaas en een beetje pesto, druk een cocktailprikker in de paddenstoel en leg ze op een bakplaat. Bestrooi het geheel met de paneermeel. Bak de paddenstoelen in een airfryer (180C) gedurende tien minuten of totdat de kaas gesmolten is

Chicken on fire met barbecuesaus en gesmolten feta

Ingrediënten:

- Twee kippendijen, ½ dl olijfolie, één eetlepel paprikapoeder, ½ theelepel chilipoeder, twee theelepels knoflookpoeder, twee theelepels witte peper, één theelepel gedroogde oregano en 200 gram feta.

Bereidingswijze:

- Wrijf de kip in met de olie en de door elkaar gemengde, droge specerijen. Zet de kip tien minuten in de airfryer op 180°C.

Ingrediënten zelfgemaakte barbecuesaus:

- Eén gesnipperde ui, twee gehakte tenen knoflook, één theelepel komijn, twee eetlepels olijfolie, 1 dl balsamicoazijn, 70 gram bruine basterdsuiker, 1 dl sojasaus, één eetlepel worcestersaus, 2 dl ketchup, ½ theelepel chilipoeder

Bereidingswijze barbecuesaus:

- Fruit de uien, knoflook en komijn aan in de olijfolie. Bak flink aan. Blus af met de azijn, sojasaus, worcestersaus, ketchup en voeg chilipoeder en suiker op het laatst toe. Laat dit goed inkoken. Verbrokkel op het laatst de feta en voeg toe.