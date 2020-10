Personeel en stamgasten Café Merleyn in tranen vanwege omgekomen barman (23)

Het café heeft een condoleanceboek voor de 23-jarige barman neergelegd bij cafetaria Friet van Piet aan de overkant. Daar mogen bekenden een herinnering of anekdote in schrijven.



Om drie uur 's nachts

De Stedumer kwam afgelopen weekend om het leven bij een aanrijding op de Paterswoldseweg in Groningen. Door een nog onbekende oorzaak werd hij in de nacht van vrijdag op zaterdag geschept door een auto. Hij is in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden.

Eigenaar Peter Ribberink van café Merleyn is diep aangeslagen door het nieuws: 'Ik moet er nog steeds van janken, ik vind het verschrikkelijk. Hoe is het mogelijk? 's Nachts om drie uur, bijna niemand is op straat, en jij wordt geschept', zegt hij met tranen in zijn ogen.

Café Merleyn in Groningen (Foto: Martin Drent/RTV Noord)

Erg populair gemaakt

Haron werkte net een jaar bij het café aan de Meeuwerderweg. Volgens Ribberink heeft hij zich in die periode erg populair gemaakt: 'Hij was vrolijk, sociaal, hartelijk en had aandacht voor zijn gasten. Kortom een fantastisch mens en barman. We zijn allemaal aangeslagen, verdrietig, huilen.'

Mo Doornbos is één van de stamgasten die een boodschap heeft achtergelaten in het register: 'Lieve Haron. Nu je niet meer bij ons bent, gaan we je heel erg missen. Maar je redt nu levens, brengt ons dichter bij elkaar en inspireert ons. Rust zacht Harrie.'

De Stadjer kende hem vooral als gast, maar was ook enige tijd collega: 'Hij was altijd vrolijk, energiek, heel enthousiast en positief. Iedereen praat zo lovend over hem. Het is vreselijk dat hij zo vroeg is weggegaan. Ik denk dat je alles uit het leven moet halen. Dat deed hij.'



Tastbaarder dan berichtje op social media

Ribberink heeft onlangs zijn medewerkers bij hem thuis uitgenodigd om over het droevige nieuws te praten. 'Het is moeilijk. Het bedrijf was al dicht vanwege de lockdown. We vonden dat er iets van een herdenking moest komen, daarom heb ik een condoleanceboek bij Friet van Piet neergelegd.'

Het register wordt uiteindelijk overgedragen aan de familie. Ribberink: 'Het is voor iedereen die Haron een warm hart toedraagt. Dat is toch iets tastbaarder dan alleen een berichtje op social media.'

Uit privacy-overwegingen vermelden we de achternaam van Haron niet.

