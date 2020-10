Litertje zelfgemaakte soep trekken in de soepautomaat van Houwerzijl

De automaat is van dorpsbewoonster Janet Frieling.

IJs verruild voor soep

'Ik heb een biologisch cateringbedrijf, maar door corona zijn mijn werkzaamheden grotendeels stil komen te liggen. Afgelopen zomer verkocht ik boerderij-ijs om toch nog wat inkomen te genereren, maar de tijd voor ijs is nu voorbij. Het is nu echt tijd voor soep.'

In de vrieskast

In de soepautomaat kun je geen muntje gooien waarna soep naar beneden valt. Frieling heeft een ijskast met drie laden neergezet. Daar komen iedere week verschillende soorten soep in. 'In de bovenste la zit nu groentesoep, in de middelste pompoensoep en in de onderste tomatensoep', vertelt Frieling terwijl ze de laden één voor één opentrekt.

Ik vind het vooral in deze tijd belangrijk om lokale ondernemers te steunen Janet Frieling

Biologische ingrediënten van lokale ondernemers

'De ingrediënten van mijn soepen zijn biologisch. Ik haal ze bij de Eemtuin in Uithuizermeeden en bij biologisch akkerbouwbedrijf Timpelsteed in Engwierum. Ik vind het vooral in deze tijd belangrijk om lokale ondernemers te steunen en ik ken deze mensen en ik weet hoe ze hun producten verbouwen.'

Betalen in een collectebus

De soep van Frieling is niet gratis. 'Hier staat mijn collectebus, zoals ik die noem', lacht ze. 'Als je een litertje soep hebt gepakt, kun je daar vijf euro in stoppen.'

De onderneemster is niet bang dat haar geldbakje gestolen wordt of dat mensen soep pakken en niet betalen. 'Misschien is het onterecht, maar ik heb nog steeds een grenzeloos vertrouwen in mensen', besluit ze.

Lees ook:

- Diefstal uit boerderijkraampjes op het Hogeland: 'We weten precies wie het doet'

- In Kruisweg balen ze van tulpendief: 'Alweer is het raak!'