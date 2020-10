Burgemeester Groningen mag nog een jaartje in Het Hogeland blijven wonen

Een burgemeester moet wettelijk gezien in principe in de gemeente wonen waar hij of zij burgemeester van is. Daarop zijn wel uitzonderingen mogelijk.

Coronadrukte zit zoektocht naar woning in de weg

Schuiling begon op 30 september 2019 als burgemeester van Groningen. Toen kreeg hij van de gemeenteraad al toestemming om een jaar buiten de gemeente te blijven wonen.

In 'bijzondere gevallen' mag de commissaris van de Koning die ontheffing twee keer met een jaar verlengen. Dat is met de coronacrisis het geval, vindt een woordvoerder van de burgemeester. 'Met name vanwege de hectische en drukke werkzaamheden van het afgelopen jaar is het niet gelukt een woning in Groningen te vinden', zegt hij.

'Bovendien woont de burgemeester op zeer beperkte afstand van zijn gemeente', zegt Coenraads. Schuiling woont in Rasquert, ongeveer een half uur rijden van het tijdelijke stadhuis in Stad.

Maximaal drie jaar ontheffing

Het presidium van de gemeenteraad, met daarin de twaalf fractievoorzitters uit de gemeenteraad, is akkoord gegaan met de nieuwe ontheffing. Na dit jaar kan Schuiling nog één keer een jaar een ontheffing krijgen van de commissaris van de Koning. Na drie jaar burgemeesterschap, op 30 september 2022 dus, moet hij echt in Groningen wonen.

