Dit betekent een coronabesmetting (in je omgeving) voor jou

Bijna iedereen kent inmiddels wel iemand die besmet is met het coronavirus. Maar wanneer moet je actie ondernemen? En wanneer niet? We zetten de regels voor je op een rijtje.

Ik wacht nog op de uitslag

Tijdens het wachten op de uitslag van de coronatest blijf je thuis en ontvang je geen bezoek, ook als je geen klachten hebt.

Ik ben besmet en heb klachten

Het slechtste scenario is wanneer je zelf bent besmet. Thuisblijven is hierbij de regel. Je mag pas weer naar buiten als het minimaal zeven dagen geleden is dat je ziek werd en als je minimaal 24 uur geen klachten meer hebt.

Je mag terwijl je in thuisisolatie zit geen bezoek ontvangen. Eventuele huisgenoten moeten tien dagen thuisblijven.

Daarnaast gelden er tal van regels als je inderdaad met één of meerdere mensen samenwoont. Daarbij gaat het vooral om de anderhalve meter afstand en hygiënemaatregelen, zoals het niet gebruiken van hetzelfde bestek en waar mogelijk niet dezelfde wc.

Bekijk op de site van het RIVM alle regels voor een coronapatiënt met klachten.

Ik ben besmet en heb géén klachten

Heb je geen klachten, maar test je wél positief, dan blijf je 72 uur thuis. Dat is vanaf het moment van testen. Ga dus niet op pad als je wacht op de uitslag. Ook eventuele huisgenoten blijven thuis. Krijg je in die 72 uur geen klachten, dan mag iedereen weer naar buiten.

Krijg je wél klachten binnen 72 uur na de test, dan moeten jij en je huisgenoot/huisgenoten tien dagen in quarantaine, zoals bij het kopje 'Ik ben besmet en heb klachten' genoemd.

Bekijk op de site van het RIVM alle regels voor een coronapatiënt zonder klachten.

Ik woon samen met een coronapatiënt

Simpelweg treft een coronabesmetting bij een huisgenoot jou ook. Ook jij moet thuisblijven, al verschilt het hoe lang.

Heeft jouw besmette huisgenoot klachten die horen bij het coronavirus, dan blijft iedereen in huis tien dagen binnen.

Geen klachten

Test jouw huisgenoot positief, maar heeft hij of zij geen klachten, dan blijft iedereen in huis drie dagen in quarantaine. Heeft de besmette persoon dan nog steeds geen klachten, dan is de quarantaine na 72 uur voorbij. Wel wordt huisgenoten geadviseerd veertien dagen lang hun gezondheid extra in de gaten te houden.

Wel klachten

Krijgt de besmette persoon binnen 72 uur na de positieve test alsnog klachten, dan zit er niks anders op dan een thuisquarantaine van tien dagen vanaf het laatste 'risicovolle contact' met de patiënt.

Bekijk op de site van het RIVM alle regels voor huisgenoten van een coronapatiënt MET klachten en de regels voor huisgenoten van een coronapatiënt ZONDER klachten.

Ik ben een 'overig nauw contact'

Voor de zogenaamde 'overige nauwe contacten' gelden de regels zoals hierboven beschreven voor de huisgenoten. Voornaamste vraag is: wanneer ben ik een 'nauw contact'?

Hieronder val je wanneer je langer dan vijftien minuten op minder dan anderhalve meter afstand bent geweest van een besmettelijke patiënt. Dit kan dus ook zijn voorafgaand aan een test met positieve uitslag.

Ook als je kort, maar direct fysiek contact met een besmet iemand hebt gehad, ben je een 'overig nauw contact'. Denk hierbij aan zoenen, hoesten of niezen in het gezicht.

Bekijk op de site van het RIVM alle regels voor 'overige nauwe contacten' van een coronapatiënt MET klachten en de regels voor 'overige nauwe contacten' van een coronapatiënt ZONDER klachten.

Ik ben een 'overig contact'

Een 'overig contact' ben je als je langer dan vijftien minuten op meer dan anderhalve meter afstand van een coronapatiënt bent geweest in één ruimte. Denk daarbij aan kantoor, klas of vergaderruimte.

In eerste instantie is er geen reden tot zorg in dit geval. Wel wordt geadviseerd om je gezondheid veertien dagen lang extra goed in de gaten te houden. Krijg je geen klachten, dan heeft de besmetting van jou als 'overig contact' geen gevolgen.

Bekijk op de site van het RIVM alle regels voor 'overige contacten' van een coronapatiënt.

