Groningen verdient meer aan parkeren en denkt over afschaffen parkeerautomaat

De gemeente Groningen heeft vorig jaar bijna 1,7 miljoen euro meer verdiend op het parkeerbeleid dan was begroot. Een belangrijke oorzaak daarvan is de extra omzet uit parkeren op straat, naast de aantrekkende economie.

Het parkeerbedrijf van de gemeente heeft te maken gehad met minder hoge kosten dan verwacht. Zo zorgde de latere opening van de fietsenstalling onder de Nieuwe Markt bij het Forum voor een kostenbesparing. De gemeentelijke fietsenstallingen in de stad vallen ook onder parkeerbeheer.

Ook zijn er minder kosten gemaakt op P+R-terreinen en er is minder geld uitgegeven aan het onderhoud van de parkeergarage aan het Damsterdiep.

De Duitsers

Anderzijds is er op de post parkeerhandhaving een tekort ontstaan. Er was rekening gehouden met een opbrengst van 2,8 miljoen euro, maar de opbrengst laat een uiteindelijk tekort zien van 60.000 euro. De gemeente wijst daarbij naar Duitse overtreders.

'Wanneer het mogelijk was geweest om de naheffingen bij Duitse kentekenhouders te innen, was het resultaat positief geweest', aldus het parkeerbedrijf in het jaarverslag over 2019. Door Europese wetgeving is die naheffing niet mogelijk.

Parkeerautomaten

Opvallend is dat het parkeerbedrijf een balletje opgooit over het wel of niet plaatsen van nieuwe parkeerautomaten. Dat komt omdat het aantal betalingen voor het parkeren van de auto op straat vooral via de mobiel is gegaan en in mindere mate via de parkeerautomaat. Er is via verschillende apps 1,7 miljoen keer afgerekend en dat aantal ligt hoger dan het aantal betalingen via de parkeerautomaat.

'Deze trend zal de komende jaren verder doorzetten en in zo'n mate dat we in de toekomst de vraag zullen moeten beantwoorden of we nog parkeerautomaten moeten plaatsen', zo valt te lezen in het jaarverslag.

'Doordat steeds meer mensen via de app betalen, zou een bord met alleen een zonenummer in de toekomst voldoende kunnen zijn. We kunnen dan minder betaalautomaten plaatsen.'

Parkeren op straat

Door de aantrekkende economie stonden de parkeergarages voller en daarbij wisten de mensen vooral de garages aan het Damsterdiep en Boterdiep te vinden. De opbrengsten uit straatparkeren, ruim 9 miljoen euro, hebben ook voor een positief effect gezorgd. In verschillende wijken is sinds oktober 2019 in meerdere wijken een tariefverhoging ingesteld.



