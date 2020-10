Winkeliers vieren Sint Maarten in aangepaste vorm: 'Anders is het vragen om moeilijkheden'

Naast aanbellen en een liedje zingen bij huizen, gaan kinderen op 11 november ook massaal langs bij winkels. De kans is minimaal dat je er een juffrouw Kikkerbil treft, waardoor de 'buit' optimaal is. Winkelcentra zijn helemáál het summum voor de slimme snoepjagertjes: daar kun je de één na de andere zaak bij langs.

Maar dit jaar is door corona alles anders. Hoe denken ondernemers nu over het ontvangen van groepen kinderen in hun winkel? Wij maakten een rondje door de provincie.

We hebben vorig jaar bijna vijfhonderd kinderen in de winkel gehad Joop Veldhuis, eigenaar van Sporthuis Winsum

Het Hogeland: Winsum

'We hebben liever geen massale toestroom. We hebben vorig jaar bijna vijfhonderd kinderen in de winkel gehad en dat willen we dit jaar niet.’ Dat zegt Joop Veldhuis, eigenaar van Sporthuis Winsum en bestuurslid van de ondernemersvereniging in Winsum.

Een alternatief is er wel. Want als de kinderen niet naar de winkeliers kunnen komen, gaan de winkeliers wel - op een verantwoorde manier - naar de kinderen, vertelt Veldhuis. ‘We vinden het leuk om iets te doen. Daarom maken we een goodiebag: een tasje met wat snoep en misschien nog wat andere dingen, zoals een tandenborstel. Middels affiches en advertenties raden we mensen aan om niet langs de winkels te gaan, maar in plaats daarvan het alleen in de eigen straat te vieren.’

Groningen: Winkelcentrum Paddepoel

Winkelcentrum Paddepoel in Stad kiest voor een soortgelijk scenario. Ondernemers delen op 11 november traktaties uit op zes of zeven basisscholen in de buurt. Zo'n 1500 kinderen krijgen dan toch nog hun lekkernij van de winkeliers. In ruil voor een liedje, dat wel.

Door middel van posters en advertenties moet voor iedereen duidelijk worden dat Sint Maarten in het winkelcentrum niet doorgaat. Winkeliers is gevraagd ook geen snoep te geven, mocht er onverhoopt toch iemand met de lampion in de hand een liedje komen zingen.

Het winkelcentrum besloot overigens vorig jaar al het feest anders in te richten dan daarvoor. In 2019 stond er vlak buiten het winkelcentrum een partytent om zo de 'chaos met 1500 kinderen binnen een uur' te voorkomen.

Het is onwijs dubbel: aan de ene kant wil je dat het heel druk wordt, maar dat kan nu gewoon niet Daphne de Haan van Ondernemend Haren

Groningen: Haren

In Haren in de gemeente Groningen organiseerde Ondernemend Haren de afgelopen twee jaar een gezamenlijk Sint Maarten.

'Bij de kerk deelden we zakjes uit met iets van de Wereldwinkel en wat lekkers', vertelt Daphne de Haan van Ondernemend Haren. 'Vorig jaar was er ook iemand die iets vertelde over het ontstaan van Sint Maarten en hebben we liedjes gezongen. Dat hebben we nu afgeblazen.'

Volgens De Haan is het 'onwijs dubbel'. 'Aan de ene kant wil je dat het heel druk wordt, maar dat kan nu gewoon niet. Het is lastig om een standpunt in te nemen en dus zijn we tot de conclusie gekomen dat alle ondernemers het zelf moeten weten. Maar we organiseren niets gezamenlijks. Wij hopen ook dat ouders hun verantwoordelijkheid nemen en niet massaal met de kinderen naar de winkels gaan.'

Midden-Groningen: Hoogezand

De winkeliers van winkelcentrum De Hooge Meeren in Hoogezand besluiten na overleg met de Veiligheidsregio Groningen af te zien van de viering van Sint Maarten. Ger Wilpstra is opticien en als bestuurslid van het winkelcentrum verantwoordelijk voor de organisatie van evenementen.

'De ervaring leert dat je toch een mensenmassa in toom moet houden en dat is best lastig. Je kan de kinderen misschien wel op afstand houden, maar die worden begeleid door ouders. Wat doe je daar dan mee?'

Advertenties in kranten en affiches rondom De Hooge Meeren moeten ouders wijzen op de afgelasting. 'Het spijt ons, maar veiligheid en duidelijkheid staan voorop. Als je het door laat gaan, is het vragen om moeilijkheden. Het is niet anders', aldus Wilpstra.

De jonge kinderen zijn niet zozeer het probleem, maar er zijn ook veel ouders bij. Dat moeten we met z'n allen niet willen Alwin Piest, bestuurslid van de handelsvereniging Leek Nietap

Westerkwartier: Leek

Alwin Piest, bestuurslid van de handelsvereniging Leek Nietap en filiaalhouder van de plaatselijke Blokker, vraagt ouders niet langs te komen en iets in de eigen straat of wijk te doen.

'De winkels zijn wel gewoon open en we gaan kinderen ook niet wegsturen. Mijn winkel is tot zes uur open en als de kinderen zingen, zal ik wel wat geven.'

Voorgaande jaren kwamen er tussen de vier- en zeshonderd kinderen in zijn Blokker-filiaal, schat Piest. 'De jonge kinderen zijn niet zozeer het probleem, maar er zijn ook veel ouders bij. Dat moeten we met z'n allen niet willen.' Ouders wordt onder meer op sociale media gevraagd niet langs de winkels te trekken. Die oproep zal z'n vruchten afwerpen, denkt de ondernemer.

'Ik verwacht sowieso een stuk minder toeloop dit jaar. Normaal gesproken gaan veel kinderen hier in Leek op 11 november ook langs horecazaken voor een warme snack, maar die zijn natuurlijk al gesloten.'

Stadskanaal

In de gemeente Stadskanaal besloten winkeliers eerder al vanwege de aanscherping van de coronamaatregelen Sint Maarten helemaal aan zich voorbij te laten gaan.

De gemeente schrijft op haar website: ‘De winkeliers(verenigingen) zien, na overleg met de gemeente, geen kans om het binnen de regels op een veilige manier te organiseren.'

Stel: je hebt twintig kinderen binnen en er komt een BOA, dan hang je al Bedrijfsleider van de Coop in Appingedam

Appingedam

In Appingedam kunnen winkeliers zelf bepalen of ze lampionlopers binnenlaten of niet. 'Het mag van de Veiligheidsregio, maar de ondernemers moeten wel rekening houden met de richtlijnen van het RIVM', zegt een woordvoerder van de gemeente.

De bedrijfsleider van de plaatselijke Coop laat weten dat hij net bericht heeft gekregen van de supermarktketen en die adviseert om niet aan het feest mee te doen. 'Voor ons is dat advies bindend', zegt hij. 'Je zit ook met het maximumaantal bezoekers in je winkel. Stel: je hebt twintig kinderen binnen en er komt een BOA, dan hang je al.'

Delfzijl

'Het vieren van Sint Maarten gaat niet door', zegt Reinier Doornbos van de Handelsvereniging Centrum Delfzijl. Hij is tevens franchisenemer van de Hema in de havenstad. Maar de kinderen lopen hun snoep niet mis: de Handelsvereniging bezorgt, in samenwerking met de weekmarkt, Sint Maarten-snoep bij basisscholen, kindcentra en kinderopvang in Delfzijl.

Loppersum

In Loppersum bepalen de winkels zelf wat ze doen op 11 november. 'We hebben niet veel winkels', zegt een gemeentewoordvoerder.

Wel is het zo dat de gemeente zelf andere jaren de kinderen uitnodigde in het gemeentehuis. Daar konden ze warme worst en chocolademelk krijgen. 'We hebben besloten dat dit niet doorgaat', zegt de woordvoerder. 'We willen groepsophoping niet faciliteren. Die warme worst heeft een aanzuigende werking en dat lijkt ons nu niet verstandig.'

Ik vind het ook jammer dat de Veiligheidsregio zegt dat het kan. Huis aan huis lopen gaat prima, maar de winkelcentra zijn even vergeten en nu moeten de ondernemers zelf een beslissing nemen Peter Schulingkamp van Handel en Nijverheid in Winschoten

Oldambt: Winschoten

In Winschoten heeft de vereniging Handel en Nijverheid vorige week een peiling gehouden onder winkeliers. Peter Schulingkamp: 'Negentig procent van de ondernemers geeft aan het niet te zien zitten. 11 november lijkt nog ver weg, maar we hebben er weinig vertrouwen in dat de situatie snel verbetert.'

'Bij Sint Maarten heb je het over stromen mensen en die kunnen wij niet reguleren. De Veiligheidsregio zegt wel zo mooi: aanbellen en dan een paar stappen terug doen, maar het gaat vaak om heel jonge kindjes.'

Handel en Nijverheid heeft wel gesproken over een alternatief, zoals zakjes uitdelen. Schulingkamp: 'Maar dan creëer je op een andere locatie hetzelfde probleem. Helaas kunnen we niet anders dan cancelen. Ik vind het ook jammer dat de Veiligheidsregio zegt dat het kan. Huis aan huis lopen gaat prima, maar de winkelcentra zijn even vergeten en nu moeten de ondernemers zelf een beslissing nemen.'

Na ons gesprek met Peter Schulingkamp publiceerde de Veiligheidsregio Groningen een bericht op haar site, waarin staat dat ze winkeliers afraadt een Sint Maarten-evenement te organiseren. Bekijk hier dat bericht. Schulingkamp laat daarop weten dat Handel en Nijverheid heeft besloten geen Sint Maarten te houden in de binnenstad van Winschoten.

Veendam

In Veendam hadden de ondernemers een besluit genomen voordat het bericht van de Veiligheidsregio Groningen kwam: 'We hebben overleg gehad, ook met de gemeente. We adviseren om niet te gaan lopen in het centrum, omdat we daar de anderhalve meter afstand niet kunnen garanderen. Huis aan huis lopen is prima, maar ga niet naar de winkels', zegt Joseph Kremer van Ondernemersvereniging Veendam Centraal.

Als je kunt winkelen met een mondkapje op, moet het toch ook mogelijk zijn om Sint Maarten te vieren? Jakob Zwinderman van de Ondernemers Organisatie Pekela

Pekela

In Pekela gaat het anders. Jakob Zwinderman van de Ondernemers Organisatie Pekela: 'Onze leden mogen zelf bepalen wat ze doen. We hebben dus geen verbod afgekondigd, maar we zeggen ook niet dat iedereen mee moet doen. Ondernemers mogen zelf kiezen of ze kinderen die langskomen iets geven of dat ze de lichten uit doen. Als ze meedoen, moeten ze zich natuurlijk wel aan de regels houden. Maar als je kunt winkelen met een mondkapje op, dan moet het toch ook mogelijk zijn om Sint Maarten te vieren?'

Westerwolde: Ter Apel

In Ter Apel verandert er weinig ten opzichte van voorgaande jaren. Harry Stuulen van Ondernemers- en Handelsvereniging Mercurius: 'In het winkelcentrum organiseren wij eigenlijk nooit iets. Sint Maarten is een feest dat vooral langs de deuren gevierd moet worden. Er komen natuurlijk wel kinderen bij de winkels, maar er wordt door ons niets georganiseerd.' Ondernemers kunnen net als altijd kiezen of ze de deuren dichtdoen of snoep uitdelen.

