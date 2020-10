Westerwolde versoepelt voorgestelde nieuwe regels carbidschieten

Het gemeentebestuur van Westerwolde heeft de voorgestelde nieuwe regels rondom carbidschieten versoepeld na kritiek van de gemeenteraad. De regels zijn nog steeds strikter dan de huidige regels en het is nog maar de vraag of de gemeenteraad daarmee akkoord gaat.

De nieuwe regels zijn te lezen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 2021 waar de gemeenteraad volgende week over praat.

In een eerder voorstel wilde het gemeentebestuur carbidschieten na 18.00 uur aan banden leggen. Ook zouden vergassers van maximaal tweehonderd liter niet meer gebruikt mogen worden. Raadsleden zagen daar niks in. Ze wilden dat de huidige, ruimere regels ook voor volgend jaar blijven gelden.

'De bussen worden steeds groter'

Volgens burgemeester Jaap Velema zijn de strengere regels nodig vanwege de veiligheid en het terugdringen van overlast: 'De grenzen werden steeds ruimer en de bussen steeds groter. We willen het allemaal leuk houden en dan is het zeker goed om daar grenzen aan te stellen', zei Velema eerder.

In een nieuw aangepast voorstel stelt het gemeentebestuur voor dat de melkbussen maximaal zestig liter groot mogen zijn, waar in het eerste voorstel nog over veertig liter gesproken werd. Ook stellen ze voor dat er tot maximaal 02.00 's nachts geknald mag worden, zoals nu ook het geval is. Wel blijft het gemeentebestuur er bij dat grote vergassers van maximaal tweehonderd liter niet meer gebruikt mogen worden.



Steun is twijfelachtig

Kan deze aanpassing op voldoende steun rekenen van de gemeenteraad? Dat is nog maar de vraag. Raadslid Paul Timmermans heeft eerder aangekondigd een wijziging van de plannen voor te stellen. In die wijziging staat dat de regels rondom carbidschieten hetzelfde blijven als nu.

Timmermans laat weten dat hij die wijziging, ook na deze versoepelingen, gaat indienen. Volgens hem kan hij in ieder geval rekenen op steun van coalitiepartij Gemeentebelangen en oppositiepartij VVD. Een aantal andere partijen zou nog twijfelen.

Op woensdag 28 oktober weten we of de regels strenger worden of niet, want dan geeft de gemeenteraad er een definitieve klap op.

