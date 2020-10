Verdachte ongeluk Paterswoldseweg gooide tas in kanaal

Dat meldt de politie. Wat er in die zak gezeten heeft, maakt de politie niet bekend. De zak is meteen uit het water gehaald.

Condoleance geopend

De fietser, de 23-jarige Haron uit Stedum, raakte in de nacht van vrijdag op zaterdag ernstig gewond en overleed later. Hij werd rond 03.00 aangereden op de Paterswoldseweg.

Haron werkte bij Café Merleyn in de stad. Dinsdag is er een condoleanceregister geopend in het nabijgelegen Friet van Piet. Stamgasten kwamen in groten getale afscheid van hem nemen.

De verdachte automobilist had geen alcohol of drugs in zijn bloed. Hij is na verhoor vrijgelaten. 'We zijn volop bezig met het vaststellen van de toedracht van het ongeluk', zegt woordvoerder Paul Heidanus van de politie.

