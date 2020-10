Stadsbestuur komt met eigen systeem voor toeristenbelasting na kritiek

Het gemeentebestuur van Groningen heeft een speciaal systeem voor toeristenbelasting bedacht. Het systeem komt nergens anders in Nederland voor. De hoogte van de overnachtingsprijs bepaalt in het systeem tevens de hoogte van de toeristenbelasting die per nacht betaald moet worden.

Zo moet iemand die minder dan 70 euro betaalt voor een overnachting 1,50 euro per nacht gaan betalen aan toeristenbelasting, dat bedrag ligt nu op 3,70 euro. Voor een overnachting tussen de 70 en 90 euro per nacht ligt de hoogte van de toeristenbelasting op 3,30. Voor een verblijf dat tussen de 90 en 110 euro kost moet 4 euro worden neergeteld. Alles boven de 110 euro per nacht wordt voorzien van een toeristenbelasting van 4,20 euro per overnachting.

Naast deze overnachtingsprijsklassen zijn er nog twee andere vormen uitgewerkt die uitgaan van respectievelijk drie en twee overnachtingsprijsklassen.

'Juridisch haalbaar'

De hoogte van de belasting is dus afhankelijk van de overnachtingsprijsklasse en dat is iets wat in geen andere gemeente wordt toegepast. Toch denkt het stadsbestuur dat het zelfbedachte systeem juridisch houdbaar is.

Aangepast na kritiek

Het systeem is vernieuwd omdat een meerderheid van de gemeenteraad dat graag zag gebeuren. Na de herindeling van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer werd de laatstgenoemde gemeente geconfronteerd met toeristenbelasting. Toen Ten Boer nog zelfstandig was werd er geen toeristenbelasting geïnd. Ondernemers die met die belasting te maken kregen trokken aan de bel.



Daarnaast vonden meerdere partijen het niet gewenst dat hostels een even hoge toeristenbelasting per nacht moesten afdragen als hotels, terwijl een overnachting in een hostel over het algemeen lager ligt.





De kosten van het ontbijt, lunch en diner plus overige niet direct aan het overnachten verbonden diensten zoals het gebruik van parkeerfaciliteiten moeten buiten beschouwing blijven Gemeentebestuur Groningen

Het stadsbestuur waarschuwt wel dat het Groninger systeem voor extra administratie gaat zorgen bij de ondernemers. 'De kosten van het ontbijt, lunch en diner plus overige niet direct aan het overnachten verbonden diensten zoals het gebruik van parkeerfaciliteiten moeten buiten beschouwing blijven', schrijft het gemeentebestuur aan de gemeenteraad.



'Dit brengt de nodige administratieve lasten met zich mee voor de accomodatieverschaffer', valt in het vervolg van de brief te lezen. 'Een nadeel is ook dat de overnachtingsprijs per dag kan fluctueren door de invloed van de seizoenen, touroperators en teruglopende gastenaantallen.'

Bed and Breakfast

De bestuurders willen de eigenaren van een Bed and Breakfast in 'landelijk gebied' tegemoetkomen door ze vrij te stellen van toeristenbelasting of een lager, maar vast tarief op te leggen per overnachting. Onder 'landelijk gebied' vallen de voormalige gemeenten Haren en Ten Boer, maar accommodaties die langs of nabij de route naar Groningen liggen kunnen geen tegemoetkoming verwachten.



De gemeenteraad bepaalt uiteindelijk of het voorgestelde systeem ook ingevoerd gaat worden.



