Hoofdsponsor verlengt contract met FC voor onbepaalde tijd

'De hoofdsponsor is de meest prominente partner van de club en dan juist nu het contract verlengen is het mooiste cadeau dat de FC in deze tijd kan krijgen', aldus algemeen directeur Wouter Gudde van FC Groningen.

Belangrijk signaal

Frans Davelaar namens de hoofdsponsor heeft het vooral over een 'belangrijk signaal' dat is uitgesproken. 'Wij geloven in de club, in de propositie, de stad, de supporters en de mede-sponsoren', zegt hij. 'Wij willen dit heel, heel erg graag doen met elkaar.'

Wat het 'onbepaalde' precies inhoudt? 'Er staat wel een opzegtermijn in het contract', zegt Gudde. 'Die bedraagt achttien maanden, en die kan nooit eindigen voor het einde van een voetbalseizoen. Maar we hebben beiden de intentie uitgesproken om het voor langere tijd met elkaar te gaan doen.'

'Dit is wel heel bijzonder'

‘Een pluim op de hoed van het management.' Zo noemt RUG-hoogleraar sporteconomie Ruud Koning de overeenkomst voor onbepaalde tijd.

Dit is wel heel bijzonder. Daar zal de vlag voor uitgaan bij FC Groningen stel ik me zo voor Ruud Koning - hoogleraar sporteconomie RUG

‘Dit is wel heel bijzonder. Daar zal de vlag voor uitgaan bij FC Groningen stel ik me zo voor. Door de coronacrisis is de sponsormarkt ontzettend moeilijk. Dit zal binnen de club voor veel stabiliteit zorgen.’

'Een mooi gebaar'

En volgens Koning is juist nu die stabiliteit ontzettend belangrijk voor FC Groningen. ‘Op dit ogenblik is de shirtsponsor alleen op televisie zichtbaar. Doordat er geen publiek in het stadion mag komen, ben je als sponsor een stuk van je platform kwijt. Daarom vind ik dit een heel mooi gebaar.'

In de eredivisie ken ik een dergelijk contract niet. In de wielrennerij heeft Jumbo-Visma ook zoiets dergelijks Wouter Gudde - algemeen directeur FC Groningen

'Het is niet zo dat Office Centre over dertig jaar nog hoofdsponsor is, maar dit is een verlenging voor de lange termijn en dat is een prachtige opsteker. Chapeau voor de mensen die dit mogelijk hebben gemaakt.'

Flexwerken

Office Centre gaat de komende periode werkplekken creëren in het stadion. Deze kunnen als het aan de hoofdsponsor en de FC ligt binnenkort gebruikt worden door ondernemers uit het noorden.

Hoe uniek het afgesloten contract is? 'In de eredivisie ken ik het in ieder geval niet', zegt Gudde. 'Alleen in het wielrennen heeft Jumbo-Visma ook zoiets dergelijks.'

Het nieuwe contract tussen FC Groningen en Office Centre gaat per 1 juli 2021 in.

Lees ook:

- FC Groningen boekte vorig seizoen bijna drie miljoen winst