Minister reageert op miljardenakkoord: ‘Gesprekken met de regio verlopen goed’

De gesprekken over een miljardenakkoord voor het bevingsgebied verlopen goed, maar er moeten nog zaken worden uitgewerkt en de communicatie naar bewoners moet worden voorbereid. Dat schrijft minister Ollongren in een brief aan de Tweede Kamer.

Minister Kajsa Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken reageert met de Kamerbrief op het bericht dat zij en haar collega Eric Wiebes (VVD) van Economische Zaken samen met provincie en gemeenten in Groningen werken aan een miljardenakkoord voor het bevingsgebied.

Akkoord van 1,5 tot 2 miljard euro

RTV Noord meldde afgelopen vrijdag dat er een akkoord in de maak is dat er voor moet zorgen dat Groningen ‘beter’ wordt achtergelaten als de gaswinning is gestopt. Met een pakket aan maatregelen en zo’n 1,5 tot 2 miljard euro moeten Groningers bijvoorbeeld worden gecompenseerd voor het lange wachten als blijkt dat hun huis niet meer hoeft te worden versterkt.

In de afrondende fase

Een woordvoerder van Wiebes zei vrijdag naar aanleiding van de berichtgeving tegen Dagblad van het Noorden dat er ‘nog lang geen overeenstemming’ is bereikt over de afspraken. Maar nu blijkt dat er vooral nog zaken moeten worden uitgewerkt en dat de communicatie moet worden voorbereid.

Dat bevestigt dat de onderhandelingen in de afrondende fase zitten. Het akkoord is naar verluidt voor het herfstreces ook al besproken in de ministerraad, maar de definitieve knoop is nog niet doorgehakt.

De communicatie naar bewoners moet zorgvuldig worden voorbereid Minister Kajsa Ollongren

Ollongren schrijft aan de Kamer: ‘De gesprekken met de regio over het vervolg van de versterkingsoperatie verlopen goed. Wij hebben samen met de bestuurders in de regio nog veel uit te werken en dat willen we zorgvuldig doen. Ook de communicatie naar bewoners moet zorgvuldig worden voorbereid.’

Over drie weken in debat

Dat is onder meer de reden waarom een Kamerdebat dat gepland stond op 29 oktober is verplaatst naar 12 november. Minister Ollongren en haar collega Eric Wiebes willen in dat overleg met de Kamer ‘van gedachten wisselen’ over de afspraken.

