Inloophuis Hamelhuys in zwaar weer: zeventig procent van inkomsten weggevallen

Een paar weken geleden bestond het Hamelhuys vijf jaar. Als het aan oprichtster Josje Hamel ligt, komen daar nog vijf jaar bij, maar dan moet er wel snel iets gebeuren op financieel gebied.

'We redden het nu nog, maar in 2021 moet er wel het een en ander veranderen', zegt Hamel. De kosten lopen namelijk gewoon door. In Assen heeft de verhuurder de huur verlaagd, maar in Groningen niet. 'Dat is elke maand ongeveer duizend euro, terwijl er bijna niks binnenkomt', schetst Hamel de situatie.

Actie van KWF

Om meer vet op de botten te krijgen, doet Hamel mee aan een actie van het KWF, dat zich inzet voor bestrijding van kanker. Inloophuizen in zwaar weer kunnen een pagina op de website Huis in Actie aanmaken en zo via crowdfunding geld ophalen.

Een kijkje op de website leert dat de tekorten spelen bij inloophuizen in het hele land. Voor de coronacrisis haalde het Hamelhuys zeventig procent van de inkomsten uit fondsenwerving. Dat kwam neer op ongeveer veertigduizend euro per jaar. Het Hamelhuys doet onder meer mee aan de Samenloop voor Hoop, een wandelactie van het KWF.

'Ziek zijn is een dure hobby'

Die inkomsten zijn nu volledig weggevallen, terwijl Hamel nog wel activiteiten organiseert. 'Maar daar verdienen we niks mee. We vragen alleen een onkostenvergoeding, want we willen het huis zo laagdrempelig mogelijk houden. Zieke mensen hebben meestal niet zoveel geld. Ziek zijn is een dure hobby.'

Hamel ziet dat (ex-)kankerpatiënten vaak behoefte hebben aan een inloophuis. 'Eigenlijk willen ze gewoon graag een knuffel', zegt ze. In de huizen kunnen ze met elkaar van gedachten wisselen, gewoon een kop koffie drinken of meedoen aan activiteiten.

Momenteel heeft het huis 1500 euro opgehaald via Huis in Actie van het KWF. Het streefbedrag is 15.000 euro.

