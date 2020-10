Onderdendam wil oplossing voor verkeersproblematiek: 'Kan zo niet langer'

Leden van de verkeerscommissie van Onderdendam gingen daarom in gesprek met de provincie en de gemeente Het Hogeland. Het probleem is namelijk groot, zegt inwoner Ton Modderman. 'En het wordt ook steeds groter. Er rijden duizenden auto's per dag door de kleine straten van het dorp. Maar er is ook steeds meer vrachtverkeer en heel veel landbouwverkeer.'

Tast woonplezier aan

Elke dag zijn er wel meerdere opstoppingen. Afgelopen zomer was het helemaal een crime, toen Onderdendam ook nog eens een omleidingsroute werd in verband met andere wegwerkzaamheden.

'Het tast je woonplezier enorm aan', vertelt Modderman. 'Ik woon hier zelf nog maar een jaar. Wij zijn echt gevallen voor het dorp. Alles bevalt, maar dat verkeer... Je voelt die vrachtauto's in je huis. Het is doodzonde voor een potentieel heel toeristische plek.'

Er rijdt continu landbouwverkeer door Onderdendam (Foto: Mario Miskovic / RTV Noord)

Elk knelpunt zien gebeuren

Wanneer Modderman een rondje door het dorp loopt met provinciebestuurder Fleur Gräper is het meteen raak. Een trailer met daarop een grote kraan raakt het bord met de bewegwijzering. Aan de andere kant van het dorp staat even later alles vast bij een wegversmalling. De trekkers komen ondertussen van alle kanten.

Het gebeurt allemaal in een tijdsbestek van iets meer dan een half uur. En het is niet eens het drukste moment van de dag.

'Ik heb elk knelpunt feitelijk wel zien gebeuren', zegt Gräper aan het einde van de ronde. Met de verkeerscommissie is ze in gesprek over mogelijke oplossingen. Een voor de hand liggende oplossing voor het dorp is het aanleggen van een rondweg, maar die lijkt er niet te gaan komen.

'Dat is een hele simpele oplossing, maar ook een hele dure met grote gevolgen voor directe omgeving van dit gebied', zegt Gräper. 'Wat simpel is, is niet altijd de beste oplossing.'

Probleem wordt serieus genomen

Toch wil de provincie benadrukken dat ze de klachten uit Onderdendam serieus neemt. 'Het is een prachtig dorp en dat ik hier ben laat ook wel zien dat we ons realiseren dat hier echt iets moet gebeuren. Vroeger keken we meteen naar de infrastructuur, maar we weten nu dat het soms ook loont om andere dingen aan te pakken. Zoals het praten met werkgevers van het vrachtverkeer.'

Het vrachtverkeer is veel bewoners een doorn in het oog (Foto: Mario Miskovic / RTV Noord)

De inwoners willen in ieder geval vaak en veel in gesprek blijven met de provincie en de gemeente. 'Wij streven naar een vermindering van het verkeer', zegt Modderman. 'Als dat niet met een rondweg kan, dan met tijdelijke afsluitingen, eenrichtingsverkeer of stoplichten. Eigenlijk ligt alles op tafel en we moeten nu onderzoeken wat haalbaar is.'

Brug open als protest?

In Onderdendam willen ze dat er nog deze winter en anders in het voorjaar wordt gestart met proeven die de verkeersdrukte moeten verminderen. Want zoals het nu gaat, zo kan het volgens hen niet langer.

Modderman met een knipoog: 'Ik heb begrepen dat ze twintig jaar geleden hier de brug eens open hebben gezet uit protest. Laten we dat niet uitsluiten.'

