Haydnschool dicht door coronauitbraak: 'Thuis lesgeven valt niet mee'

Mariska Vos probeert zo goed en kwaad als het kan alle ballen in de lucht te houden: haar baan als jurist bij de gemeente Groningen, het moederschap en nu ook nog: thuisonderwijs.

'Dat valt niet mee. Dat is wel eventjes schakelen', zegt ze.

Beide ouders wisselen af

Terwijl ze Darius (groep 1) en Daniel (groep 3) begeleidt bij hun schoolwerk, zit vader Babak Gerami op zolder te werken. De beide ouders wisselen het lesgeven af.

'Mijn man komt ook af en toe en dan kan ik even boven zitten werken. Ik probeer mijn uren zoveel mogelijk te maken. Als zij op bed liggen 's avonds dan ga ik nog even achter de computer.'

Zodra ik de trap naar beneden ga moet ik gelijk omschakelen. Dat vind ik wel lastig Babak Gerami, vader

Ook vader Babak vindt het niet makkelijk. 'Met name doordat je een dubbele baan hebt. Je bent papa als functie én je moet werken. Zodra ik de trap naar beneden ga moet ik gelijk omschakelen. Dat vind ik wel lastig.'

Zowel de juf van Daniel als de juf van Darius heeft corona. De uitbraak op de Haydnschool was zo groot dat de directie geen andere mogelijkheid zag dan de deuren deze week sluiten. Jammer, vindt Daniel, want hij is liever op school. 'Om weer met mijn vriendjes buiten te spelen.'

'Hopelijk snel weer naar school'

Al met al hoopt het hele gezin dat school snel weer opengaat. Mariska Vos: 'De Haydnschool is de enige school in de omgeving die nu dicht is; dat is ook wel anders dan als alle scholen dicht zouden zijn. Het is niet mijn favoriete periode, deze coronatijd.'

