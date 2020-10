Gratis mondkapje voor minima in gemeente Groningen

De minima in de gemeente Groningen krijgen allemaal een gratis mondkapje van het stadsbestuur. Er worden in totaal zeventienduizend wasbare mondkapjes weggegeven.

Het overgrote deel, zestienduizend, gaan naar de mensen met een krappe beurs. De overige duizend gaan naar vrijwilligers van onder meer de Voedselbank en Kledingbank Maxima.

'Elke inwoners een gratis mondkapje'

Werkvoorzieningsschap Iederz heeft de opdracht gekregen om de mondkapjes te maken. Als het aan de SP ligt krijgen niet alleen de minima in de gemeente Groningen een mondkapje van Iederz, maar zou elke inwoner recht hebben op een gratis mondkapje.

Ik ben benieuwd wat de wethouder ervan vindt om niet alleen de minima te voorzien van een mondkapje, maar alle inwoners Jimmy Dijk - SP

'Als op dit moment iets een collectief goed is dan is het wel een mondkapje', zegt Jimmy Dijk namens de SP. 'Iedereen heeft nu een mondkapje nodig. Het is mooi dat we het regelen voor minima, maar we zullen hier een hele tijd mee te maken hebben. Wat zou het mooi zijn als onze sociale werkplaats meer mondkapjes kan produceren. Ik ben benieuwd wat de wethouder ervan vindt om niet alleen de minima te voorzien van een mondkapje, maar alle inwoners. Dat lijkt me één van de primaire dingen die als gemeente moeten doen.'

Andere marktpartijen

Volgens wethouder Isabelle Diks is Iederz al druk bezig is om andere marktpartijen aan te boren. Althans ze kan zich dat niet anders voorstellen: 'Ik denk dat Iedersz daar al mee bezig is, maar ik zal in elk geval uw opvatting overbrengen.'

