'Quarantainehotel' Haren zorgt voor onrust bij buurtbewoners

Inwoners van meerdere wooncomplexen rondom het 'quarantainehotel' in Haren hebben hun zorgen geuit over de mogelijke komst van asielzoekers met corona. De voorzitters van meerdere verenigingen van eigenaren zijn in de pen geklommen.

Het voormalige Postillion-hotel aan de Emmalaan in Haren wordt gereed gemaakt voor de opvang van bewoners van asielzoekerscentra in Groningen, Drenthe en Friesland die corona hebben. Er kunnen maximaal honderd mensen worden opgevangen door het COA.

Geschrokken

De bewoners van omringende appartementencomplexen zijn geschrokken van de nieuwe functie van het voormalige hotel.

'De grootste groep omwonenden wordt gevormd door mensen die, gelet op hun leeftijd, behoren tot de meeste kwetsbare risicogroep voor corona. U kunt zich wellicht voorstellen dat uw voorstel onrust veroorzaakt, juist bij deze inwoners van Haren', schrijven de vier voorzitters van de verschillende VvE's in een brief aan de gemeente Groningen.

Waarom heeft er vooraf geen overleg plaatsgevonden met de omwonenden? De mensen hebben zorgen Ton van Kesteren - PVV

De PVV in de gemeenteraad van Groningen verwoorde woensdagmiddag de zorgen van de omwonenden richting de wethouder. 'Waarom heeft er vooraf geen overleg plaatsgevonden met de omwonenden? De mensen hebben zorgen', aldus PVV'er Ton van Kesteren.

Toezicht en een hek

Verantwoordelijk wethouder Isabelle Diks ging niet in op de vraag waarom er vooraf geen contact was gezocht met de omwonenden. Wel liet ze weten dat omwonenden zich geen zorgen hoeven te maken over hun gezondheid.

De mensen die er worden opgevangen hebben er geen belang bij om het pand te verlaten. Ze willen juist in quarantaine worden opgevangen Isabelle Diks - wethouder

'De mensen die er worden opgevangen hebben er geen belang bij om het pand te verlaten. Ze willen juist in quarantaine worden opgevangen omdat ze hun familie niet willen besmetten', aldus Diks, die benadrukt dat het voormalige hotel afgezet zal worden met een hekwerk en dat er tevens sprake is van toezicht dat er 24 uur per dag en zeven dagen per week is.

'Wanneer en hoeveel?'

VVD-raadslid Ietje Jacobs is ook één van de omwonenden, maar ze lijkt zich minder zorgen te maken dan enkele van haar mede-omwonenden. Wel wil ze dat er duidelijk wordt gecommuniceerd wanneer er mensen worden opgevangen en om hoeveel mensen het gaat. 'Dat is iets wat wel heel erg leeft', aldus Jacobs.

Diks deed de belofte dat omwonenden tijdig op de hoogte worden gebracht. 'Er was al sprake van ongerustheid omdat er al sprake was van activiteit. Dat klopt ook, maar dat richtte zich op het onderhoud. Het hotel wordt klaargemaakt.'

De wethouder is voornemens om een speciaal spreekuur op te tuigen waarin ze samen met iemand van het coa antwoord kan geven op vragen die leven.



