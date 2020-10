Studentencampagne tegen schenden coronaregels: 'Ik wil geen doorgeefluik zijn'

Talloze studentenhuizen in Stad zitten op slot vanwege corona. Groninger studentenverenigingen, verenigd in koepel Contractus, steunen de campagne, maar zijn ook al langer bezig met hun eigen campagne 'Wij doen mee'.

Marco Noorman is voorzitter van de studentenkoepel. Hij is zelf lid van de studentenvereniging Navigators, waarvan tientallen leden besmet raakten. Hoewel dat lot hem bespaard bleef, zag hij het virus wel regelmatig opduiken in z'n directe omgeving, tot in z'n eigen huis aan toe. 'Toen kwam het natuurlijk wel dichtbij.'

Relatief weinig last

Noorman: 'In het noorden hadden we relatief weinig last en toen ging het in één keer heel hard. Dat zet je toch weer op scherp. Het toont nogmaals hoe belangrijk de maatregelen zijn.'

Je kunt er toch echt ziek van worden als jongere; het kan heel vervelend zijn. Je wil niet op je kerfstok hebben dat jij een oudere besmet Marco Noorman - voorzitter studentenkoepel

'Je kunt er toch echt ziek van worden als jongere; het kan heel vervelend zijn. Maar nog belangrijker: je wil geen doorgeefluik zijn. Je wil niet op je kerfstok hebben dat jij een oudere besmet.'

Daarom hebben de studenten een campagne gemaakt waarin wordt opgeroepen om samen corona onder controle te krijgen. Contractus heeft diverse filmpjes gemaakt met allerlei studenten, van een student geneeskunde tot een internationaal student.

Met z'n zessen in een huis

Waarom lijkt het voor studenten zo moeilijk te zijn om zich aan de maatregelen te houden? Volgens Noorman heeft dat zeker niet alleen met nonchalance of onwil te maken. 'De huishoudens van studenten zijn niet vergelijkbaar met andere huishoudens. Ik woon bijvoorbeeld in een huis met zes mannen bij elkaar, waarvan er vier een vriendin hebben.'

'Dan kan het hard gaan. Je kan ook niet zeggen: zie je vriendin maar even zeven maanden niet. Sociale contacten zijn belangrijk voor studenten.'

Feestje

Studenten komen regelmatig in het nieuws met overtredingen van de coronaregels. Zo maakte studentenhuisvester SSH bekend beveiliging in te zetten bij al de studentenpanden om feesten tijdens de coronaperiode te voorkomen. De politie beëindigde zaterdagnacht rond 2.00 uur 's nachts een feest in dit pand aan het Winschoterdiep. Daar waren op dat moment zo'n vijftig feestvierders aanwezig.

Zo'n feest vinden wij ook roekeloos. Niemand is heilig en zo’n feest voorkomen is moeilijk Marco Noorman over het studentenfeest

Bewoners van SSH-panden mogen nu geen bezoek meer ontvangen en na 22.00 uur 's avonds niet meer samenkomen in de gemeenschappelijke ruimtes. Overtreders worden streng aangepakt.

Steeds aandacht vragen

'Zo'n feest vinden wij ook roekeloos', zegt Noorman. 'Niemand is heilig en zo’n feest voorkomen is moeilijk. Je hebt weinig invloed op de huiselijke sfeer natuurlijk, maar we kunnen er wel steeds aandacht voor vragen om excessen te voorkomen.’

Die voortdurende aandacht is van wezenlijk belang, denkt Noorman. Want de boodschap moet aankomen, ook - en misschien wel juist - bij studenten. 'Houd jezelf aan de basisregels, want je bent gevaarlijk bezig.'

Lees ook:

- 'Studenten bereik je alleen met een positieve campagne in hun taal'