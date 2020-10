Extra personeel nodig voor verwerking aanvragen zonneparken in Westerwolde

Het veelbesproken zonnepark in Sellingerbeetse leverde de gemeente bijna 200.000 euro op aan leges. Dat bedrag wil het college van burgemeester en wethouders inzetten voor de inhuur van 'externe deskundigheid bij de vergunningverlening van meerdere zonneparken.'

Geen nieuwe aanvragen meer

Volgens wethouder Bart Huizing is dat nodig vanwege het aantal aanvragen dat er nog ligt. De gemeente heeft vorig jaar aangegeven geen nieuwe aanvragen meer te accepteren. Op dat moment waren ze bezig met dertien aanvragen. Inmiddels hebben twee daarvan goedkeuring gekregen, namelijk zonnepark Sellingerbeetse en de uitbreiding van zonnepark Harpel.

Raadslid José Molle (PvdA) noemt het geld 'een behoorlijk groot bedrag'. Ze vraagt of de gemeente niet meer personeel kan aannemen in plaats van inhuren. ‘Nee, dat is lastig’, is het antwoord van de wethouder. Volgens hem is er alleen tijdelijk extra capaciteit nodig.

'We zijn heel veel tijd kwijt als organisatie met alle vergunningaanvragen', zegt wethouder Huizing. 'Het vraagt veel ambtelijke inzet en bovendien leiden al die aanvragen niet altijd tot een daadwerkelijke vergunningsaanvraag.'

Extra deskundigheid

Extra deskundigheid, bijvoorbeeld mensen met juridische achtergrond, acht het gemeentebestuur daarom noodzakelijk.

Over twee weken praat de gemeenteraad van Westerwolde opnieuw over het voorstel in de zogenaamde programmabegroting en beslist de raad of ze ermee akkoord gaan.

