Nieuwe Oosterpoort bij Hoofdstation in trek bij gemeenteraad

Coalitiepartijen GroenLinks, PvdA, D66 en ChristenUnie zijn er voor, en voelen zich daarin gesteund door VVD en CDA.

Vragen over kosten

Wel zijn er vragen over de kosten van de nieuwbouw van de Oosterpoort, ook bij het CDA. Het plan lijkt vooralsnog 221 miljoen euro te gaan kosten. Is zo'n bedrag wel te verkopen in een gemeente die er financieel niet goed voorstaat?

'Ja', zegt PvdA'er Julian Bushoff. 'Het is nodig om Groningen de cultuurhoofdstad van het noorden te laten blijven', vindt hij.

De nieuwe Oosterpoort moet volgens hem de 'aanjager van de ontwikkeling van een nieuw stadsdeel worden'. Bovendien moet de bouw ervan de werkgelegenheid een duw in de goede richting geven.

We investeren liever in mensen dan in stenen Amrut Sijbolts - fractievoorzitter Stadspartij

'We onderzoeken nog hoe we het nieuwe muziekcentrum gaan financieren, daar nemen we pas over drie jaar een besluit over ', zegt Bushoff. 'Maar je mag de huidige crisis niet dominant laten zijn voor de beslissingen op de lange termijn. Je moet blijven investeren.'

'Bouw één grote concertzaal en behoud huidige Oosterpoort'

Amrut Sijbolts, fractievoorzitter van de Stadspartij in de gemeenteraad, is het niet met Bushoff eens. Ook andere oppositiepartijen zoals de Partij voor de Dieren en de PVV hebben hun vraagtekens.

'De gemeente heeft tekorten, en we investeren liever in mensen dan in stenen', zegt Sijbolts. Hij ziet liever één grote concertzaal gebouwd worden voor grote concerten. De huidige Oosterpoort en Martiniplaza kunnen in dat plan gebruikt worden voor de kleinere gelegenheden.

Student&Stad is nog niet overtuigd van de verhuizing naar het stationsgebied. Raadslid Marten Duit twijfelt nog over de locatie: hij ziet de poptempel ook nog wel verhuizen naar de Vrydemalaan in Stad. Het stadsbestuur liet eind vorige maand weten die locatie iets minder geschikt te vinden voor de nieuwbouw dan de locatie bij het Hoofdstation.

Nieuwe Oosterpoort in 2030 op de plek

Ondanks de kritiek over de kosten en het feit dat nog niet alle 45 neuzen in de gemeenteraad dezelfde kant op staan, lijkt het stationsgebied zich voorzichtig te kunnen voorbereiden op de komst van de nieuwe Oosterpoort. Want, zo zegt PVV'er Kelly Blauw: ‘Wij kunnen wel tegen zijn, maar de plannen gaan toch wel door.’

De nieuwe Oosterpoort moet volgens de huidige plannen in 2030 klaar zijn.

