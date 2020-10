Zusterflat verdwijnt uit Damster skyline (+video)

De meeste verdiepingen zijn inmiddels tegen de vlakte.



Brandjes en vernielingen

De flat is in de jaren '60 gebouwd voor studenten van de opleiding verpleegkunde. Zij konden aan de slag bij het voormalige verzorgingstehuis Solwerd. Twintig jaar geleden kwam de flat leeg te staan.

Het leegstaande pand was regelmatig doelwit van brandjes en vandalisme. De 'rotte kies' was de gemeente een doorn in het oog. Verschillende instellingen hadden plannen om er daklozen, ex-verslaafden of buitenlandse werknemers onder te brengen. De gemeente hield dat tegen, omdat de flat bij een school en zorginstelling stond.

De flat was regelmatig doelwit van vandalen (Foto: T.S.N. Video)



Vertraging en verdubbeling kosten

Drie jaar geleden kocht Appingedam het pand voor 70.000 euro. Het was de bedoeling om hem nog dat jaar te slopen, maar door de aanwezigheid van beschermde diersoorten (vleermuizen) was dat niet mogelijk. Ook zorgde asbest voor de nodige vertraging en extra kosten.

De sloop zou 250.000 euro kosten, maar doordat er dit jaar ook asbest in de spouwmuren werd gevonden zijn de kosten meer dan verdubbeld. De sloop van de flat kost 545.000 euro.



Campus voor 1.700 scholieren

Het voormalige verpleeghuis is dit jaar al gesloopt. Als ook de zusterflat straks tegen de vlakte is, begint de bouw van de nieuwe schoolcampus van Appingedam. Op de campus komen drie middelbare scholen van de stichting Voortgezet Onderwijs Eemsdelta (voorheen Eemsdeltacollege) en een dependance van het Noorderpoort. Er is plek voor in totaal 1.700 leerlingen.

De sloop van de flat moet voor het einde van het jaar klaar zijn.

