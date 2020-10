Kranten in de schappen (in niet-coronatijd) (Foto: Jos Schuurman/FPS)

Al zeven maanden zitten we in de coronacrisis. Het leven is sindsdien voor vrijwel iedereen anders geworden. Het nieuws wordt dan ook beheerst door het virus, zeker nu we volop in de tweede golf zitten.

Het voortdurend, dag in dag uit, nieuws over corona horen, kan in je systeem gaan zitten. Misschien word je er wel somber van en heb je behoefte aan ander nieuws, om even te ontvluchten aan alle narigheid.

Een luisteraar van Radio Noord schrijft aan ons: 'Ik ben van mening dat aardig wat mensen hun energie verliezen door de (media) aandacht die dit onderwerp krijgt. Eventueel zou er bij kijkers en luisteraars gepeild kunnen worden of dit werkelijk het geval is d.m.v. een stelling of een poll'. Die handschoen pakken we vandaag op.

Lopend Vuur: In deze tijden heb ik behoefte aan meer positief nieuws

Praat mee

Wil jij meepraten over ons Lopend Vuur? Deel je mening en toelichting op de facebookpagina van Edwin op Noord.

Dienstplicht

Jongeren moeten weer actief de dienstplicht vervullen' was gisteren ons Lopend Vuur. Van de 6.671 stemmers is 74,54 procent het hier mee eens en 25,47 procent oneens.