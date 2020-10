'KNVB, geef duidelijkheid over kunstgrasvelden zonder rubberkorrels'

Het stadsbestuur wil graag verder met die zogenoemde non infill velden, maar is genoodzaakt om alsnog velden met korrels aan te leggen omdat de KNVB nog onderzoek doet naar de bespeelbaarheid van velden zonder korrels.

In de gemeente Groningen liggen twee van dat soort velden: bij de voetbalverenigingen GVAV Rapiditas op sportcomplex Kardinge en HFC'15 in Hoogkerk.

Ingewikkeld onderzoek

Wethouder Jongman (ChristenUnie) had al gehoopt op duidelijkheid, maar die blijft dus uit. Daarom laat ze nu alsnog velden met korrels aanleggen.

'Het blijkt achter de schermen ingewikkelder te zijn dan wij dachten', zegt de sportwethouder over het onderzoek dat de KNVB uitvoert. 'Ze moeten allerlei meetapparatuur afstellen en dat is allemaal heel ingewikkeld.'

Jongman schrijft de gemeenteraad dat de meetapparatuur eind vorig jaar voor elkaar zou zijn, maar dat die planning niet is gehaald. Volgens de gemeente duurt het KNVB-onderzoek nog tot juli volgend jaar.

'Een na beste variant'

De bestuurder betreurt het dat er nog altijd geen duidelijkheid is over de velden zonder korrels; ze ziet ze namelijk graag verschijnen.

'We moeten nu dus alsnog velden aanleggen met een TPE-korrel, dat is na de non infill overigens wel de beste variant. Het is gewoon jammer dat we nog steeds niet weten waar we aan toe zijn. Dus daarom heb ik nogmaals de oproep aan de KNVB gedaan om de velden zonder korrel te keuren. Dan kunnen we in de toekomst korrelvrij voetballen.'

De TPE-korrel, die dus nu nog wordt aangelegd, is volgens de KNVB recyclebaar en eenvoudig in onderhoud. De herkomst van die specifieke korrel is vreemd genoeg onbekend.

In de clinch

Kort na haar aantreden als wethouder lag Jongman al in de clinch met de KNVB over de kunstgrasvelden. De gemeente staakte de verdere aanleg van velden zonder korrel. Nadat er twee waren aangelegd werd er een streep door de overige vijf gezet.

'We kunnen er niet van uitgaan dat de non infill velden goedgekeurd gaan worden. Er is een kans op afkeuren', zei Jongman destijds. De voetbalbond reageerde daar verbolgen op.



