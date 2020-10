Uitspraak: windmolens Drentse Monden mogen gebouwd worden

De windmolens in de Drentse Monden en Oostermoer kunnen verder gebouwd worden. Platform Storm is in haar eis om de bouw stop te zetten als niet-ontvankelijk verklaard door de rechter.

Volgens de voorzieningenrechter is Platform Storm niet de juiste partij om dit aanhangig te maken bij de rechtbank.

De advocaten van de initiatiefnemers van windpark Drentse Monden Oostermoer betoogden dat Platform Storm een stichting is zonder duidelijke bezittingen en waarvan het niet duidelijk is wie of wat ze vertegenwoordigen bij de strijd om het Drentse windpark. De rechtbank gaat mee met die lezing en mede om die reden is Platform Storm niet-ontvankelijk verklaard.

'Geen rapportage'

Platform Storm en haar advocaat Peter de Lange willen de bouw van het windpark stopzetten, omdat bij het verstrekken van de bouwvergunning van het park geen milieueffectrapportage is opgestart.

Zij baseerden hun claim op een uitspraak van het Europees Hof van Justitie, dat oordeelde dat geluidseffecten bij een aantal windparken in Vlaanderen niet in kaart zijn gebracht. Daar werd een streep door de verstrekte vergunning gezet.

Platform Storm en De Lange kregen daarmee goede hoop om ook de bouw van windpark Drentse Monden Oostermoer stil te leggen. Maar de rechtbank in Assen vindt Platform Storm niet de juiste partij om dat punt voor de rechter duidelijk te maken.

De initiatiefnemers van windpark Drentse Monden Oostermoer zijn blij met de uitspraak. 'We hadden vertrouwen in ons verweer en hebben op deze punten ook gelijk gekregen', zegt een woordvoerder. 'We waren al aan het bouwen en zijn blij dat de bouw nu gewoon door kan gaan. De bouw loopt ook geen vertraging op en we verwachten dat het windpark zo rond de zomer van 2021 klaar is.'

