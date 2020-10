Eigenaar biomassa-installaties: ‘Wij worden aan de schandpaal genageld’

Reden daarvoor is de uitstoot van beide installaties. Uit twee onafhankelijke onderzoeken bleek dat de normen van onder andere fijnstof en koolmonoxide te hoog zijn, waardoor de rook schadelijk kan zijn voor omwonenden.

‘Aan de schandpaal’

Bas van Breugel, mede-eigenaar van het bedrijf, ergert zich aan de manier waarop Oldambt gister haar communicatie verzorgde.

‘Ik werd op het begin van de middag al door de pers gevraagd naar mijn reactie op de brief over de ontbinding. Maar ik had helemaal nog geen brief gekregen. Vervolgens krijgen wij aan het eind van de middag een mailtje waarin staat uitgelegd dat de gemeente het contract wil ontbinden.’

De twee pijpen van de biomassa-installatie in Winschoten (Foto: RTV Noord)

Hij vervolgt: ‘Ik heb die brief echt met verbazing gelezen, hier worden wij echt boos om. Deze manier van communiceren is wat ons betreft behoorlijk onfatsoenlijk. Wij worden aan de schandpaal genageld.’

Discussie over test

Van Breugel is van mening dat zijn bedrijf van de gemeente Oldambt geen eerlijke kans heeft gekregen. Uit twee onafhankelijke testen bleek dat de uitstoot van de rokende pijpen de normen overschrijdt. In de installatie worden houtsnippers verbrand om een zwembad te verwarmen. Die verbranding zorgt voor rook.

Wij worden van alle kanten tegengewerkt Bas van Breugel - mede-eigenaar

Over die overschrijding heeft Van Breugel een andere mening. Op de uitslagen zit volgens hem een correctiefactor. De uitstootnorm van fijnstof zit op 40 gram. Uit de meting komt een getal van 44. Te hoog dus. Maar volgens de correctiefactor mag de uitstoot komen tot 52 gram stof. Reden voor het bedrijf EOS om de uitslag ‘positief en binnen de norm’ te noemen, Oldambt wil daar niet in meegaan.

Van Breugel: ‘De gemeente accepteert de metingen niet zoals ze zijn. Wij worden van alle kanten tegengewerkt om aan te tonen waar het probleem zit. Het probleem zit in het hout dat gebruikt is, niet in de installatie. Met ander hout kunnen wij het verbrandingsproces gewoon hervatten zonder dat er schadelijke rook vrijkomt, maar dat mogen wij niet aantonen.’

Rechtszaak

Het moge duidelijk zijn dat beide partijen niet meer door één deur kunnen. Daarvoor lopen de meningen teveel uiteen. ‘Met de gemeente praten lijkt ons niet heel zinvol, gezien de communicatie van woensdag. En je zult begrijpen dat wij de ontbinding niet accepteren. We zijn een reactie richting de gemeente aan het voorbereiden, maar er is maar één manier waarop wij dit kunnen aanvechten. Dat is via een rechtszaak', besluit Van Breugel.

