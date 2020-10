Marathonschaatsers trainen wel, eerste wedstrijd is nog ver weg

'Ik denk niet dat het bij deze drie marathons blijft. We mogen blij zijn als we in het nieuwe jaar wel mogen rijden.' zegt Post. Gekscherend kun je stellen dat het Nederlands Kampioenschap op Nieuwjaarsdag de opening van het seizoen wordt. Post heeft er wel begrip voor.

Maar uiteraard kijkt hij ook om zich heen. 'Ik vind de regels wel wat dubieus. Het is half gebakken als je ziet dat restaurants en kroegen dicht moeten, maar de ijsbanen wel open zijn voor groepen van maximaal dertig schaatsers', stelt de rijder van de nieuwe Jumbo-Visma marathonformatie.

We mogen blij zijn als we in het nieuwe jaar wel mogen rijden Robert Post, marathonschaatser

Groepjes van vier

Voor marathonschaatsers is er in tegenstelling tot langebaanschaatsers en shorttrackers geen uitzondering gemaakt. Dat betekent geen wedstrijden, maar ook geen trainingsmogelijkheden in Thialf in Heerenveen. Er is een oplossing. De Elftstedenhal in Leeuwarden stelt drie dagen in de week ijs beschikbaar. 'Ze komen ons goed tegemoet. Je traint een uur in groepjes van vier. Vervolgens moet je binnen een kwartier de deur weer uit.'

Sociale gebeuren is weg

Hetzelfde geldt voor Ronald Kruijer. De schaatser uit Heiligerlee rijdt bij Team Bouwselect. 'Op deze manier trainen is wel te doen, maar niet ideaal. Normaal gesproken zit je na afloop nog even bij elkaar met het team. Daar is nu geen tijd voor. Het pak uitdoen vergt veel tijd. Het sociale gebeuren is er wel af op deze manier.'

Hij hoopt dat er over drie weken wel geschaatst kan worden. 'Je houdt je er toch aan vast ook al is het zwaar onzeker. Het is een soort stip aan de horizon. En ik heb ook wel weer zin aan competitie. In de zomer heb ik ook al geen wielerwedstrijden kunnen rijden', vertelt Kruijer.

Trainen op deze manier is niet ideaal Ronald Kruijer, marathonschaatser

Dat er verschil is in regels voor marathonschaatsers en langebaanschaatsers snapt hij wel. 'Zij zijn professionals. Als je ons toelaat om te trainen in Thialf moet je een heleboel andere teams ook toegang verlenen. Dat kan niet want dan kun je net zo goed ook weer andere evenementen organiseren.' legt Kruijer tot besluit uit.