Schadekosten onveilige lichtmasten worden mogelijk verhaald op verlichtingsbedrijf

De gemeente Groningen onderzoekt of de kosten die gepaard gaan met de vervanging van onveilige lichtmasten verhaald kunnen worden op het bedrijf dat de lampen in de masten heeft geplaatst.

Dat heeft wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) de gemeenteraad laten weten na vragen van de VVD. Vele lichtmasten zijn uitgerust met ledlampen, maar die zijn volgens de VVD zwaarder dan de halogeenlampen die voorheen in de masten hingen.

Controle

'Degene die de ledlampen erin heeft gehangen had moeten controleren of de armaturen ook in de lichtmasten konden hangen', aldus VVD-raadslid Jasper Boter.

'Als de gemeente er geen onderhoudsprogramma voor had, dan had dat bedrijf moeten zien dat er masten stonden waar ledlampen niet zonder schade in konden hangen.'

Onderzoek naar alle lichtmasten

Vorige maand kwamen de onveilige lichtmasten per toeval aan het licht. Op sportpark Coendersborg bleken masten met roestvorming te staan. Ook was er sprake van gescheurde lasnaden. Uit voorzorg heeft de gemeente een onderzoek uitgevoerd naar alle 464 lichtmasten langs sportvelden.

De wethouder houdt rekening met een schadepost van ruim zeven ton.

'Gemeente heeft zorgplicht'

De VVD wil dus kijken of de eventuele schade ook te verhalen valt, de wethouder kan zich daar in vinden. Ze liet weten dat er al een juridisch onderzoek is opgestart.

Overigens benadrukte Jongman wel dat het de gemeente is die de zorgplicht heeft voor de masten. Waar de gemeente tot nu toe geen controle uitvoerde naar de staat van de lichtmasten, daar zal dat in de toekomst wel gaan gebeuren.

'Shit happens'

Coalitiepartij PvdA is blij dat de problemen tijdig aan het licht zijn gekomen. Raadslid Jan Pieter Loopstra hekelt echter wel het wijzende vingertje van andere partijen over het uitblijven van controles rondom de veiligheid van de masten.

'Shit happens en dat is hierbij gebeurd. Niemand had dit kunnen voorzien en een stuk of zes colleges hebben dit voorbij laten gaan. Het is nu ontdekt en godzijdank is het op tijd ontdekt.'

VVD: deel schade verhalen

Volgens wethouder Jogman heeft de gemeente dus de zorgplicht voor de veiligheid van de masten, maar dat neemt volgens de VVD niet weg dat het bedrijf dat de lampen heeft vervangen helemaal vrijgesteld kan worden.

'Als ik de opdracht krijg om de lampen op te hangen, dan moet ik alsnog kijken of ik ze veilig kan ophangen', aldus Boter die een vergelijking trekt met een aannemer. 'Als mijn huis niet conform de bouwtekening gemaakt kan worden, dan moet de aannemer ook zeggen dat er meerwerk te doen is. Het lijkt mij dat je in elk geval een deel van de schade kan verhalen.'



Lees ook:

- Onderzoek naar onveilige lichtmasten op sportparken Stad is afgerond

- Tientallen onveilige lichtmasten bij Stadse sportvelden vervangen; mogelijk honderden