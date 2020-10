Onrust onder ouders Haydnschool: was afscheidsfeestje oorzaak van corona-uitbraak?

Hoe kunnen in één klap elf leerkrachten en een medewerker van de tussen-de-middagopvang besmet zijn geraakt met het coronavirus? Ouders van kinderen op OBS Joseph Haydn in Groningen vragen zich af of een afscheidsbijeenkomst voor een medewerker een rol heeft gespeeld, vlak voor de herfstvakantie.

'Ik hoor het uit allerlei verschillende hoeken en in appgroepen', vertelt een moeder, en dat zorgt voor onrust. 'Als het waar is, is het bijzonder onhandig geweest. Waarom in deze tijd een feestje waar allerlei docenten bij elkaar zitten? School heeft een voorbeeldfunctie, kom op!' 'Als dit waar is is het echt ongelooflijk, idioot', reageert een andere moeder.

Afgelopen vrijdag werd bekend dat vijf medewerkers van de Haydnschool het virus hebben, maandag waren het tien leerkrachten en een opvangmedewerker. Uit een test van nog eens vier leerkrachten kwam nog één besmetting naar voren. Dat er nu geruchten rondgaan over een afscheidsfeestje helpt bepaald niet mee, stellen de moeders. 'Het zingt enorm rond.'

Schoolbestuur Openbaar Onderwijs Groningen wil er eigenlijk niet op ingaan, maar bevestigt dat er een etentje is geweest voor een medewerker die met pensioen ging. Volgens woordvoerder Irene Deurman was dit allemaal netjes volgens de regels en op anderhalve meter afstand. Het etentje kan volgens haar geen rol gespeeld hebben omdat de eerste besmettingen al eerder plaatsvonden.

Vertel het gewoon dan!

'Een etentje is alweer anders dan een feestje. Nu wordt er onwijs geroddeld en heb ik er een beeld van dansende mensen bij. Maar geef dan openheid van zaken! Geef al die bezorgde en roddelende ouders een houvast. Dit is superonhandig.' Nou inderdaad, zegt een andere moeder. 'Ze sussen de onrust niet. Benoem dat etentje dan, nu is het alleen maar mysterieuzer.'

GGD: leerkrachten hebben elkaar besmet

Uit bron- en contactonderzoek van de GGD is in elk geval gebleken dat de medewerkers elkaar hebben besmet. De GGD behandelt de school als een zogenoemd cluster. 'Of dat dan tijdens een etentje is geweest of in welke setting weet ik niet,' zegt woordvoerder Hanneke Mensink.

'Dat is voor ons ook niet van belang. Duidelijk is dat de uitbraak is ontstaan door onderling contact.' De leerkrachten hebben het volgens haar niet buiten de school opgelopen. 'Het zou een beetje naïef zijn om te denken dat het losse onderdelen zijn; het gaat om mensen die allemaal verbonden zijn aan de Haydnschool.'

Erg handig blijft het niet

'Als het een etentje is dan is het misschien een superlullige samenloop van omstandigheden, een kwestie van niet goed nadenken met enorme gevolgen.' Dat had anders gemoeten, stelt een moeder. 'Ik snap het enthousiasme voor een afscheid, maar aan de andere kant ben je verantwoordelijk voor honderden leerlingen. Ik ga nu ook niet met meer dan drie vriendinnen bij elkaar zitten.'

De ouders zijn ondertussen absoluut niet te spreken over de communicatie. 'Ze moeten of zeggen dat het onderzocht wordt of het uitsluiten. Er wordt heel slecht gecommuniceerd over iets wat heel veel zorgen baart.' Ze weten ook nog niet of de school volgende week weer open is. 'Dan denk ik wel: goh, je moet dat nu wel communiceren, want het is een heel gedoe om alles te regelen met thuiswerken.'

Openbaar Onderwijs Groningen is niet van plan verder op de kwestie in te gaan. Woordvoerder Deurman: 'Er zullen altijd verhalen zijn rond besmettingen, maar dat is nog nooit een goede aanleiding geweest voor ons als school(bestuur) om daar op in te gaan.'

