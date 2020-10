Honderd schimmelwoningen in Appingedam gaan tegen de vlakte

Dat maakte Woongroep Marenland donderdag bekend tijdens twee bijeenkomsten voor bewoners.



Sliep op de bank

Het gaat om 96 twee-onder-een-kapwoningen in de Gerrit Raapstraat en de Pieter Veningastraat. De huizen kampen met bevingsschade en zijn slecht geïsoleerd. Huurders hadden daardoor veel last van tocht, vocht en schimmel.

Marenland pleegde jarenlang geen onderhoud, omdat er onduidelijkheid was over de versterking. Eén van de bewoners sliep vanwege de problemen drie jaar lang niet meer op bed, maar beneden op de bank in de woonkamer. De corporatie bood eerder al excuses aan dat maatregelen te lang uitbleven.

Schimmel aan de muur van een huis aan de Gerrit Raapstraat in Appingedam (Foto: Martin Drent/RTV Noord)



Allerbeste oplossing

Bewoners zijn blij dat er nu duidelijkheid is over de huizen: 'Dit is de allerbeste oplossing die je kunt bedenken', zegt Marcel Dijkema, die ruim tien jaar in de Pieter Veningastraat woont. 'Het is oud, af. Dit is waar we naartoe wilden.

Marinus Timmer woont al 38 jaar in de straat. Tussendoor is hij samen met zijn vrouw verhuisd, maar hij kwam terug in hetzelfde huis: 'We hebben hier altijd met veel plezier gewoond. Maar de laatste jaren was het rommel. Veel leegstand, ze stoppen er van alles in. De huizen zijn uitgeleefd.'

Timmer wil graag naar een ander huis. 'Mijn vrouw is 77 jaar en ik ben 81. Mijn vrouw is ziek, ik heb kanker. We komen de trap niet meer op. Het wordt tijd dat we naar een appartement gaan waar alles gelijkvloers is. Ze doen ons best voor ons.'



Vertrouwde plek

Niet alle bewoners staan erom te springen om te verhuizen. Uit een woononderzoek van Marenland bleek dat 43 procent van de huidige bewoners graag renovatie wil, tegen 47 procent nieuwbouw. 'Er was geen juichstemming in de zaal. Veel mensen zitten op hun plekje en voelen zich daar prettig bij', zegt Dijkema.

De huizen zijn gebouwd in 1948. Volgens Woongroep Marenland kon het niet meer uit om de huizen te versterken en te renoveren: 'We hebben gekeken naar de wensen van de bewoners en de technische staat. Als je gaat verbeteren, kun je de huizen dan gasloos en duurzaam maken? Aan de hand van die analyse is het beter om de woningen te slopen.'



Onduidelijk hoeveel huizen terugkomen

Ondertussen blijven enkele huurders nog last houden van schimmel, waaronder Jürgen Romeling: 'De huizen zijn ontzettend tochtig. We betalen teveel aan gas en licht.' De huurders willen daar een compensatie voor, maar dat zegt Marenland niet toe. Wel zegt de woningcorporatie de schimmelproblemen aan te blijven pakken.

Woongroep Marenland gaat de komende tijd onderzoeken waar de huurders naartoe willen. De helft van de huizen staat leeg en wordt tijdelijk verhuurd door antileegstandsorganisatie CareX. Op de huidige locatie komt nieuwbouw, maar het is nog niet duidelijk hoeveel huizen er terug worden gebouwd.

