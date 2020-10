Rolexen en Gucci-kleding bij Onlineveilingmeester onder de hamer

Vrachtwagens vol verwachten ze bij Onlineveilingmeester in Groningen binnenkort; Rolexen en Gucci-tassen uit het bezit van criminelen, bureaustoelen en kantoormeubilair uit allerlei overheidsgebouwen en ook defensiegoederen.

Onlangs won Onlineveilingmeester een Europese aanbesteding voor het veilen van alle goederen van Domeinen Roerende Zaken (DRZ), het onderdeel van het ministerie van Financiën dat zorgt voor beheer en opslag van alle overtollige zaken van het Rijk en voorwerpen die strafrechtelijk in beslag zijn genomen. ‘Een diversiteit aan voorwerpen’, zegt Anne-Willem Braam, operationeel directeur bij Onlineveilingmeester.nl.

Met het binnenslepen van deze mega-opdracht van meerdere miljoenen voor de komende vier jaar versloeg het Groningse bedrijf een gevestigde naam als het internationaal opererende en vele malen grotere BVA Auctions. Dat bedrijf deed de voorbije jaren het veilen voor de dienst Domeinen.

‘Het is in aantallen waarschijnlijk de grootste opdrachtgever op de veilingmarkt in Nederland en een groot onderdeel van de totale markt van de veilingen’, zegt Braam over Domeinen Roerende Zaken. Dat die veilingen nu niet langer ergens in het midden of het westen van het land gebeuren maar in Groningen, daar is Braam best ‘een beetje blij om en trots op’.

Onlineveilingmeester.nl verwacht jaarlijks tienduizenden kavels van de dienst Domeinen te veilen via internet. Het zal duizenden extra bezoekers naar de veilingsite trekken, voorziet Braam. Al die extra activiteit betekent dat de onderneming organisatorisch de zaak flink moet aanpassen.

Er moeten mensen bij, it-systemen moeten worden opgeschaald en aangepast worden aan die van de nieuwe opdrachtgever en het huidige pand aan De Hallen, op industrieterrein Zuidoost in de stad wordt volledig bestemd voor de producten die DRZ aanlevert.

Omdat de 3.000 vierkante meter van het gebouw gereserveerd wordt voor de nieuwe opdrachtgever zoekt Onlineveilingmeester voor de reguliere veilingen vervangende ruimte in Groningen en ook elders in het land.

Ook al worden de goederen van Domeinen in Groningen verzameld, getaxeerd, opgeslagen en veilingklaar gemaakt, de feitelijke veiling gebeurt via het web. Kopers - particulieren, bedrijven, opkopers en wie er verder maar geïnteresseerd is - kunnen online bieden en net als bij een fysieke veiling wordt de hoogste bieder eigenaar van het goed.

Van afstudeeropdracht tot miljoenenbedrijf

Onlineveilingmeester.nl werd in 2007 door Bedumer Arjen Damminga opgezet vanuit een afstudeeropdracht aan de Hanzehogeschool. Damminga bedacht dat goederen veilen online een stuk praktischer en efficiënter is dan fysiek veilen met hamer en afslag. Het bedrijf groeide hard en doet nu naast de veilingen via het web ook faillissementsveilingen in opdracht van curatoren en veilingen op locatie bij bijvoorbeeld (horeca)ondernemingen. Ook organiseert Onlineveilingmeester inbrengveilingen in loodsen in Westerbork en Heerenveen.

Onlineveilingmeester is onderdeel van de OVM Group, waar ook de andere veilbedrijven Agribidding.nl, Biedenwin.nl, Fleetlink.eu, Waardemeester.nl en Diek Invest onder vallen. Bij OVM Group werken circa tachtig mensen en het is in grootte na BVA Auctions het tweede veilbedrijf van het land.