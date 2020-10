In onheilspellende toekomstroman is hoop gevestigd op Groningen

Nederland is vernield en ligt half onder water. De democratie heeft plaatsgemaakt voor een dictatuur. En dan is er ook nog een dodelijk virus dat huishoudt.

Het is de achtergrond van de spannende roman Leegland van Marjan Brouwers over twee jonge mensen die willen vluchten naar het vrije Noorden.

Zorgen om de wereld

Vijf jaar geleden zat Marjan Brouwers (Midwolde, 1963) te prakkiseren over de toestand in de wereld. Donald Trump deed een gooi naar het presidentschap, de klimaatverandering leek door te zetten en Groningen leed onder de aardbevingen.

‘Er waren veel dingen waar ik me zorgen over maakte’, vertelt Brouwers thuis aan de keukentafel. ‘Ik dacht toen: laat ik er een boek over schrijven. Over een toekomstige wereld waarin alles mis is gegaan wat we nu vrezen en hoe Nederland er dan uit zou zien.’

Gezamenlijk avontuur

In Leegland volgen we de avonturen van twee jonge mensen. De voor desertie veroordeelde militair Senna en Julius, de zoon van een hooggeplaatste. Ze ontmoeten elkaar onderweg naar Fort Zwolle, waar ze allebei naar zijn verbannen.

De trein waarin ze zitten wordt aangevallen door terroristen en dat is het begin van hun gezamenlijk avontuur in een wereld waar gevaar continu op de loer ligt. ‘Het is een dystopische roman, een boek over een samenleving die het tegenovergestelde is van een utopie. In een utopie is alles prima, in een dystopie is het allemaal behoorlijk balen’, legt Brouwers uit.

Dodelijk virus

Opvallend is de rol die een dodelijk virus in de roman van Brouwers speelt. Het Vikingvirus, zoals het in het boek heet, lijkt sprekend op het coronavirus waar we nu mee te maken hebben.

’Dat Vikingvirus heb ik in 2016 bedacht, dus ver voor het coronavirus. Ik heb tijdens het schrijven vaker gehad dat ik dacht dat de werkelijkheid me inhaalde. Zoals toen Trump werd verkozen en er allerlei dingen gebeurden met extreem weer. Toen corona opkwam dacht ik: dit kan niet waar zijn, maar het moest zo zijn.’

Solo-debuut

Leegland is het solo-debuut van Marjan Brouwers. Eerder schreef ze samen met Jeanette van Ditzhuijzen de roman Ren, Janina, ren! Leegland is uitgegeven door de Groninger Uitgeverij Passage en wordt vrijdagmiddag gepresenteerd.