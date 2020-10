Man krijgt taakstraf voor aanranden vijftig jaar jonger nichtje

De toen 19-jarige vrouw had in augustus van 2017 nog geen kamer in de stad, om daar te studeren. Ze kon zolang bij haar oom wonen. Ze vertrok al vrij snel weer naar haar moeder in Stadskanaal. Ze was overstuur, omdat ze in de badkamer ongewenst door haar oom was aangeraakt. Ze was omhelsd en tegen haar billen getikt. De oom had dit opbeurend bedoeld zei hij twee weken geleden tegen de rechter.

De rechter dacht hier toch anders over. Het leeftijdsverschil is erg groot. Bovendien hoefde de jonge vrouw geen huur te betalen, omdat ze bij haar familie tijdelijk inwoonde. Dit maakte haar extra afhankelijk van de man. De aanrakingen waren onverhoeds en ze kreeg nauwelijks de kans zich te verzetten. Ze werd in feite gedwongen de ontuchtige handelingen te ondergaan, zei de rechter.

De oom moet, naast de taakstraf van zestig uur, het nichtje een schadevergoeding van bijna 550 euro betalen.

