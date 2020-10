Bordjesdief dupeert ondernemers Winschoten: ‘Wij zijn zeventig bordjes kwijt’

Ondernemers in Winschoten keken even raar op toen zij donderdagochtend door de winkelstraat liepen. Een paar uur daarvoor hadden zij zeventig opvallende borden op de lantaarnpalen gehangen, maar een dief heeft alle borden eraf gehaald en meegenomen.

‘Ik liep door de Langestraat en dacht: ik mis iets. Hier had ik iets opgehangen’, zegt ondernemer Pascal Meinders.

Raar gevoel

Volgende week is het winkelweek in Winschoten. Door het coronavirus zal het minder druk zijn dan voorgaande jaren, maar mócht het druk worden, dan is het wel de bedoeling dat mensen zich aan de maatregelen houden.

Om iedereen daar goed aan te herinneren, heeft ondernemersvereniging Retail Club Winschoten opvallende bordjes opgehangen. ‘LET OP!’ staat in grote letters bovenaan het bordje, gevolgd door de maatregelen van het anderhalve meter afstand houden en het rechts aanhouden in het winkelgebied.

‘Samen krijgen we corona onder controle, maar dit helpt daar niet echt aan mee’, zegt bloemist Meinders. ‘Ik krijg hier ook wel een raar gevoel van. Je durft het eigenlijk niet te geloven, maar het is dus echt zo.’

Camerabeelden

De Langestraat in Winschoten is niet de meest tactische plek om borden te stelen. Er hangen nogal wat camera’s.

Meinders: ‘Wij hebben camerabeelden bekeken. Het is een jongeman die ze allemaal keurig heeft afgeknipt. Dus we gaan kijken of we kunnen achterhalen wie het is. We gaan in elk geval aangifte doen.’

En de ondernemers laten zich niet piepelen. Als het aan Meinders ligt, worden er ‘gewoon’ weer borden opgehangen: ‘Het is belangrijk dat wij dit doen. En ik kan me niet voorstellen dat ze twee keer worden weggehaald.’



