Voor bijna 100 euro weet je binnen een kwartier of je corona hebt

De vijf nieuwe locaties zijn in Stadskanaal, Emmen, Hoogeveen, Steenwijk en Zwolle. De initiatiefnemers willen dat aantal binnen twee maanden uitbreiden naar honderd, verspreid over heel Nederland. Mensen met én zonder klachten kunnen zich op die locaties laten testen. Binnen een kwartier weten ze of ze COVID-19 hebben of hebben gehad. De kosten: 99,95 euro.

Proef op de som

Als verslaggever neem ik de proef op de som en stap de testlocatie aan de Verlengde Bremenweg in Groningen binnen. Achter een scherm zit een medewerker die een vinger aan mijn linkerhand ontsmet en erin prikt, wat bijna niet te voelen is. Het bloed gaat in een teststrip en een timer wordt gezet. Binnen een kwartier zal ik weten of ik corona heb.

Verslaggever Steven Radersma onderwerpt zich aan de sneltest (Foto: Steven Radersma/RTV Noord)

Grote behoefte aan sneltesten

Volgens Marc Notenboom van CoronaTestNederland.nl is er grote behoefte aan deze testen omdat je bij de GGD alleen terecht kunt als je klachten hebt. Bovendien duurt het daar langer voor je aan de beurt bent en voor de uitslag bekend is. 'En ja, bijna honderd euro is wel duur, maar we moeten ook locaties huren. We zetten EHBO'ers in, daarvoor betalen we een bedrag aan de EHBO.'

'Mensen kunnen sneller weer aan het werk'

Op de locatie in Groningen kunnen sinds dinsdag vier personen per uur worden getest. Dat aantal moet snel worden uitgebreid. Notenboom: 'Wij zijn er vooral voor mensen die zich ongerust maken of die willen weten of ze corona hebben gehad. En voor bedrijven, zodat mensen aan sneller aan het werk kunnen en niet lang op een uitslag hoeven te wachten.'

GGD ziet geen probleem

De GGD in Groningen heeft geen probleem met het initiatief, zegt woordvoerder Hanneke Mensink. Maar ze wijst erop dat de testen van de GGD gratis en betrouwbaar zijn. ‘Soms kun je binnen een dag terecht, en is de uitslag er binnen 24 uur.’

Volgens Notenboom van het bedrijf wordt het aan mensen die positief getest zijn overgelaten of ze dit doorgeven aan de GGD. 'Als je ziek bent moet je dat zeker doen.'

Tweede test

Via een tweede test kan een besmetting dan definitief worden vastgesteld en geregistreerd. Dat laatste is van belang om een beter beeld te krijgen van de besmettingsgraad onder de bevolking. Notenboom: 'Daar heeft de GGD belang bij, maar wij niet. Het gaat ons er met name om mensen aan het werk te kunnen houden.'

De uitslag: geen spoor van Corona (Foto: Steven Radersma/RTV Noord)

Pieppieppiep....de timer laat weten dat het kwartier voorbij is, en de uitslag van mijn sneltest bekend. Op mijn strip is af te lezen dat ik geen corona heb, en dat ik het ook niet gehad heb. Gelukkig.