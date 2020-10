Verdachte ongeluk Paterswoldseweg gooide zak wiet in het kanaal

Dat mislukte: na het dodelijke ongeval in de nacht van vrijdag op zaterdag gooide hij een doorzichtige zak in het water. De politie heeft die zak er meteen uitgehaald. Volgens omstanders gaat het om wiet. 'Een agent opende de zak en zei: dit is wiet', zegt een fotograaf die ter plaatse was.

De verdachte Stadjer is inmiddels op vrije voeten. Hij was niet onder invloed van alcohol of drugs tijdens het ongeluk. Hoe de aanrijding heeft kunnen gebeuren, is nog in onderzoek bij de politie. De fietser overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Condoleanceregister

De fietser was barman Haron van Café Merleyn in de stadswijk Oosterpoort. Omdat de horeca momenteel gesloten is, heeft snackbar Friet van Piet aan de overkant van de kroeg een condoleanceregister geopend.

De politie bevestigde eerder dat de man na het ongeluk een plastic zak in het Eendrachtskanaal gegooid heeft. Een woordvoerder wil niet bevestigen dat het om wiet gaat, omdat dat onderdeel van het onderzoek is.

