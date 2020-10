Circus Bossle strandt in Blauwestad: 'Geen idee hoe nu verder'

De grote circustent staat inmiddels al niet meer op Strand Zuid, alleen de tenten van de dieren staan er nog. Vorige week zette premier Rutte een streep door alle vergunningplichtige evenementen en dus moest het circus op slot.

Er komt geen geld binnen

Omdat Bossle een Duits circus is kunnen ze geen gebruik maken van de regelingen die de Nederlandse overheid voor iedereen heeft om deze periode toch door te komen. Ook als het circus terug naar Duitsland gaat komt er geen geld in het laatje. 'We hadden voor dit jaar een hele tournee door Nederland gepland', zegt Tunita Bossle van het circus. 'Als we terug naar Duitsland gaan hebben we ook geen optredens.'

De circustenten in Blauwestad (Foto: Nico Swart/RTV Noord)

Liever Nederlands publiek

Bossle treedt ook liever op in Nederland. 'Nederlands publiek is beter, veel meer vrolijkheid.' Ze hoopt dan ook dat de regels versoepelen en dat ze daarna verder kunnen trekken. 'Geen idee hoe het nu verder moet.'

Tot volgende week mogen ze nog op de plek staan waar ze nu staan. Wat daarna gebeurt, weet Tanita ook niet. 'Er komt helemaal geen geld binnen. We hebben op dit moment niks, we hebben zelfs nog diesel nodig.'

Hulp voor de dieren

Dat ze zelf niets heeft, daar kan ze wel overheen komen. Maar de dieren hebben het in deze periode ook lastig. Ze worden daarom ook geholpen door mensen in de buurt. 'Mensen brengen ons hooi en brood. Mensen brengen ons dat gewoon. Net waren er ook weer vijf mensen. Die ben ik heel dankbaar.'

Bossle denkt dat ze het einde van het jaar nog wel redden. 'Maar daarna? Dat weet ik niet. Dan moeten we ook weer ineens voor een heel jaar verzekering betalen. We weten nog niet hoe we dat moeten doen.'

Veel grote dieren heeft het circus niet, toch lopen op het terrein een kameel, een lama, een paar geitjes en zelfs eenden. 'Voor mensen en dieren lopen de kosten gewoon door.'

Lees ook:

- Expeditie 1,5 meter: de dag dat de 4 Mijl zou plaatsvinden

- Alles over corona in Groningen in ons coronablog