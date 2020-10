Pepernootmeisjes en kruidnootjongens uit Leek assisteren de Sint

De meisjes dragen vrolijke jurkjes, gekleurde sokken en een kroontje op hun hoofd. Ook de jongens hebben kleurrijke pakjes aan. 'Ze zijn vijf jaar geleden bedacht door een stagiair, maar omdat er dit jaar door corona minder te doen is, hebben we het idee nu uitgevoerd', vertelt Charlotte Bakker van de Leekster Pepernootmeisjescentrale.

In het hele land inzetbaar

'We wilden er op tijd bij zijn en ze nu al bekendheid geven zodat ze straks, als Sinterklaas in het land is, overal assistentie kunnen bieden', zegt Bakker.

De meisjes en jongens zijn dus in het hele land inzetbaar? Bakker: 'Zo gauw we ze nodig hebben, springen ze in hun pak en gaan ze het land in. Afstand is geen probleem'.

'Je moet een ster zijn in TikTok-dansjes'

Als je pepernootmeisje of kruidnootjongen wilt worden, moet je aan een paar eisen voldoen. 'Je moet heel vrolijk zijn, een ster zijn in Tiktok-dansjes en je moet natuurlijk van pepernoten houden.'

Hoe zit het met zwarte piet?

Bakker zegt dat ze veel positieve reacties krijgt. 'We worden vooral ingehuurd door bedrijven die de discussie over zwarte piet uit de weg willen gaan.'

De meisjes en jongens delen de pepernoten coronaproof uit. 'We dragen mondkapjes en de pepernoten zitten in zakjes.'

Bekijk hieronder het item in Noord Vandaag over de pepernootmeisjescentrale:

