Iets nieuws doen in coronatijd, ja of nee?

In zak en as door corona. Waar haal je als ondernemer dan de moed vandaan om met iets nieuws te starten. Toch kan dat veel opleveren, zegt marketingexpert Karel Jan Alsem.

Madurodam opende kortgeleden een nieuwe attractie: de Flying Dutchman. In Madame Tussauds werd een nieuw beeld onthuld: André Hazes. En het Duitse Phantasialand kreeg een gloednieuwe achtbaan.

Is dat wel verstandig vroeg nu.nl aan mij deze maand: iets openen in coronatijd? Zo’n vraag geldt voor jou als ondernemer ook. Nu we in de tweede coronagolf zijn aangeland is ook voor jou de vraag: moet je nu dat nieuwe brood introduceren, of die nieuwe kledinglijn? Of kun je beter wachten tot deze golf voorbij is?

Doorrijden

Mijn antwoord was en is dat je juist met innovaties in deze slappe tijd gemakkelijker aandacht krijgt. Want vrijwel alles staat op de rem. Wanneer jij doorrijdt, valt dat op.

In marketingtermen noemen we dat ‘anticyclisch communiceren’: daar waar iedereen het rustiger aandoet, investeer jij meer in je merk en in communicatie. Om er op die manier beter uit te komen en de neerwaartse spiraal tegen te gaan.

Dan moet je dat wel aandacht geven natuurlijk. Offline maar vooral ook online, wat vrijwel niks kost. Je mag mensen ook best stimuleren om positief over jouw winkel of bedrijf te vertellen.

Minder middelen

Heel gebruikelijk is het trouwens niet om hard aan de weg te timmeren in slechte tijden. ‘Cyclisch gedrag’ zie je vaker. Dat heeft vooral budgettaire redenen. In slechte tijden heb je minder middelen en ben je gauw geneigd te bezuinigen op marketing. Want daar merkt niemand wat van.

Dat laatste is dus een misverstand. Want je bent een sterk merk als mensen jouw merk goed kennen. Merkwaarde is als het ware de waarde van alle kennis die mensen hebben over jouw merk.

Geld waard

Hoe meer die badkuip is gevuld met herinneringen en ervaringen van mensen met jouw bedrijf, hoe meer waard je bent. Daarom is Heineken ook zoveel geld waard. Dit betekent dus dat jij moet blíjven investeren in je merk en je bedrijfsnaam, bijvoorbeeld met een innovatie. Die je dan vervolgens flink rondbazuint.

Je moet blijven werken aan vernieuwingen, zeker nu. Want jammer genoeg zakt kennis over jouw bedrijf weg als je zelf niks doet. Ook iets nieuws doen is dus een zaak van lange adem.

Dr. Karel Jan Alsem is Lector Marketing aan de Hanzehogeschool Groningen en directeur van Hanze onderzoeksinstituut Marklinq. Hij is ook docent Marketing aan de Rijksuniversiteit Groningen en consultant in branding en zorgmarketing.