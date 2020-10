Gemeente gaat verpauperd pand in Hoogezand kopen en slopen

Al een aantal jaar staat het het pand te verpauperen. Voor het gemeentebestuur en raadsleden een doorn in het oog, omdat het onderdeel is van één van de drukste kruisingen in Hoogezand. In 2017 wilde de gemeente al dat de eigenaar het pand ging opknappen, maar tot op de dag van vandaag is dat niet gebeurd.

De gemeenteraad van Midden-Groningen gaf het gemeentebestuur donderdagavond daarom toestemming om het pand te kopen. Raadslid Marco Metscher deed dat wel met een ongemakkelijk gevoel: 'We vinden het jammer dat het geld bij de eigenaar terecht komt', zei hij. Toch wil hij dat het pand wordt gekocht zodat het gesloopt kan worden.

Ook grond voormalige Welkoop gekocht

Ook gaf de gemeenteraad toestemming om een stuk grond te kopen waar tot 2017 winkelketen Welkoop stond. Die aankoop ligt bij sommige fracties gevoelig, omdat de winkelketen op die plek wil herbouwen. De gemeente Midden-Groningen ziet dat niet zitten en wees dat verzoek meermaals af, zelfs nadat een onafhankelijke bezwaarschriftencommissie adviseerde om het toe te staan. Reden: de gemeente heeft daar liever woningbouw.

De winkelketen is daarom naar de rechter gestapt, maar de inhoudelijke behandeling moet nog plaatsvinden. Volgens raadslid Gerard Renkema (D66) 'is het goed om te realiseren dat de aankoop tot een situatie kan leiden die nader uitleg behoeft'.

Bijna 2 miljoen euro vrijgemaakt

In totaal kosten beide locaties samen 1,45 miljoen euro. Hoeveel er voor elke locatie betaald wordt is onduidelijk. Raadsleden hebben daar in een besloten vergadering over gesproken. Ook wordt er ongeveer 0,5 miljoen gebruikt om een plan te maken waarin staat hoe Hoogezand Noord er over een aantal jaren uit moet zien.

Alle fracties met uitzondering van Leefbaar Midden-Groningen stemden in met het beschikbaar stellen van het geld. Wethouder José van Schie is daar blij mee: 'We kunnen nu verder nadenken over de invulling van het gebied', laat ze weten.

