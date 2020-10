LTO Noord heeft begrip voor ophokplicht pluimvee

De ophokplicht is ingesteld door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid nadat in Kockengen (Utrecht) hoogpathogene, zeer besmettelijke vogelgriep was aangetroffen bij wilde knobbelzwanen. Het virus is waarschijnlijk door trekvogels van Rusland naar Nederland gebracht. Hoe lang het pluimvee binnen moet blijven, is nog niet duidelijk.

De griep kan zich gemakkelijk verspreiden onder wilde watervogels, die in deze tijd van het jaar vooral in groepen leven.

Dat het om hoogpathogene vogelgriep gaat, betekent dat het griepvirus tot ernstige ziekte of overlijden van de vogels leidt.

Dieren mogen buiten lopen

Vrije-uitloopbedrijven en biologische pluimveebedrijven zijn extra vatbaar voor de vogelgriep, omdat de dieren daar buiten kunnen lopen en via uitwerpselen besmet kunnen raken. Vandaar dat de vogels voorlopig opgehokt worden.

'Het is mooi kippenweer vandaag'

Carla van der Spek houdt 40.000 leghennen in een schuur in Houwerzijl. Per dag produceren de kippen ongeveer 39.000 eieren. Die dieren kunnen normaal gesproken naar buiten, een weiland in. Dat weiland is nu compleet verlaten: alle kippen zitten in de schuur. Van der Spek: 'Vanmorgen moesten ze dus binnen blijven, terwijl het wel mooi kippenweer is vandaag.'

De kippen mogen wel naar een open, maar overdekt gedeelte van de schuur. Daar staan ze niet op klei, maar op beton.

Het weiland naast de kippenschuur ligt er verlaten bij (Foto: Steven Radersma/RTV Noord)

'Vervelend is niet het goede woord'

Vindt Van der Spek dat ophokken niet vervelend? 'Vervelend?' Dat is niet het goede woord. Je moet nu gewoon maatregelen nemen. Je wilt het risico dat het virus het bedrijf in komt, zo klein mogelijk maken', zegt Van der Spek.

Zestien weken lang

Het is nog niet duidelijk hoe lang de ophokplicht deze keer gaat duren. De eieren van Van der Spek mogen de komende zestien weken nog als vrije-uitloopeieren worden verkocht, ook al zouden de kippen die hele periode binnen moeten blijven. 'Daarna worden ze afgewaardeerd naar gewone scharreleieren', zegt Van der Spek.

Vijf keer in tien jaar

Uit gegevens van het ministerie van Landbouw blijkt dat dit de vijfde keer in tien jaar tijd is dat er een ophokplicht wordt ingesteld in verband met vogelgriep. En die gevallen waren allemaal tussen 2014 en 2020.

"We zitten inderdaad in een tijd dat er bijna ieder jaar wel ergens vogelgriepdreiging is in Europa. Het is nu eenmaal zo dat het niet zal verdwijnen. Het beleid is dat er goed gescreend wordt, ook in andere landen. We proberen er op tijd bij te zijn.'

