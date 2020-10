UMCG-topman: 'Coronapatiënten hebben hier nog een bed, maar situatie moet snel verbeteren'

'Tijdens de eerste golf zijn we in het Noorden redelijk gespaard gebleven, maar nu zien we duidelijk meer besmettingen. Er zijn ook meer patiënten uit het Noorden die worden opgenomen in een ziekenhuis en uiteindelijk op een ic belanden', zegt Van der Zee.

'Noorden heeft meer dan honderd patiënten uit andere regio's overgenomen'

In de Randstad wordt de situatie in de ziekenhuizen steeds nijpender. Er gelden landelijke afspraken om coronapatiënten te verdelen. Hoeveel van die patiënten de noordelijke ziekenhuizen overnemen, hangt af van de mate waarin we de reguliere zorg afschalen, legt Van der Zee uit. 'Tot nu toe hebben we meer dan honderd patiënten uit andere regio's overgenomen en ook een fors aantal ic-patiënten. 25 tot dertig procent van de patiënten die verplaatst zijn, is naar het Noorden gebracht.'

We moeten de capaciteit voor COVID-patiënten opschalen. De komende weken zullen we de reguliere zorg dus meer afschalen Voorzitter Ate van der Zee van het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland

Noordelijke patiënten kunnen vooralsnog in Noorden blijven

Alle patiënten uit onze regio kunnen voorlopig nog in noordelijke ziekenhuizen worden ondergebracht. 'Voor de komende één tot twee weken hebben we het hier nog onder controle', denkt Van der Zee.

'Maar we moeten de capaciteit voor COVID-patiënten wel opschalen. De komende weken zullen we de reguliere zorg dus meer afschalen', aldus Van der Zee.

'Dat doen we overigens in overleg, zodat daar geen onherstelbare problemen ontstaan. In de reguliere zorg kun je onderscheid maken tussen ingrepen die je echt niet uit kunt stellen en mensen die al maanden op een wachtlijst staan om bijvoorbeeld te worden geholpen aan een liesbreuk. Die laatste mensen moeten even langer wachten. Dat is vervelend, maar zij lijden daardoor geen gezondheidsschade.'

'We weten hoe we het aantal besmettingen naar beneden krijgen'

Volgens Van der Zee moet de situatie wel snel verbeteren. 'Dat begint met het afnemen van het aantal besmettingen. Dan zal je zien dat je twee tot drie weken later ook minder patiënten in de ziekenhuizen hebt en minder mensen op de ic. We weten hoe we de besmettingen naar beneden krijgen. We moeten ons aan de regels houden.'

