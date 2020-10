Taakstraf voor plunderen rekening ijsvereniging: ‘Ik schaam mij zo diep’

Schuldbewust en in tranen zit ze voor de politierechter. Met gebogen hoofd zegt ze: ‘Ik schaam mij zo diep. Ik leefde in een roes.’ Ze hoopt dat ze niet naar de gevangenis hoeft. ‘Dan raakt ze alles kwijt. Haar huis en haar drie kinderen’, zegt haar advocaat, die ook aangedaan is door het verhaal van de vrouw.

De 49-jarige vrouw uit Wehe-den Hoorn was jarenlang als vrijwilliger penningmeester van de ijsvereniging. Dat ging goed, tot 2016. Ze was gescheiden en kon het hoofd niet meer boven water houden, ondanks haar baan in een modezaak en alimentatie. Rekeningen stapelden zich op, en dan was er ook nog die gokverslaving waarvoor ze sinds dit jaar in behandeling is.

Geld lenen om de rekeningen te betalen

Ze had als penningmeester een pinpas van de ijsvereniging. Een pinpas met een flinke som geld erop. Als ze nou eens een beetje geld leende om de rekeningen te kunnen betalen? En dat na haar salaris, of als ze eens een flinke som geld won weer terugstortte, dan zou dat toch geen probleem zijn?

Dat werd het wel. De bedragen liepen op, de gewonnen sommen geld bleven uit en de schulden werden groter. Ze moest geld lenen van bekenden, zelfs van haar baas om de gaten in de boeken van de ijsvereniging te dichten. Zij wisten van haar problemen en probeerden haar te helpen.

Excuusbrief aan vereniging

Uiteindelijk lukte dat niet meer en heeft ze alles opgebiecht. Een aantal keer stond ze op het punt alles eruit te gooien wat haar dwars zat. De schulden, de diefstallen, de gedachten aan de dood en de gokverslaving. Die momenten waren vaak aan het einde van het jaar, als de vereniging de financiële balans op ging maken. Toch krabbelde ze telkens terug.

Ze heeft een brief geschreven aan de vereniging die op de jaarvergadering, ten overstaan van alle leden is voorgelezen. In die brief stonden excuses. De vrouw is zelf begonnen met het afbetalen van haar schulden. Haar baan is ze kwijtgeraakt, de ontslagvergoeding gaat naar de ijsvereniging. Evenals haar vakantiegeld van het afgelopen jaar. Ze wil de schuldsanering in om haar problemen op te lossen.

Vertrouwen beschaamd

‘U heeft het vertrouwen beschaamd van mensen met wie u jarenlang heeft samengewerkt’, vindt de rechter. ‘Al dat medeleven van mensen om u heen is eigenlijk niet zo goed voor u geweest. Zo heeft het lang door kunnen gaan.’

Ze legt een taakstraf van 200 uur en een maand voorwaardelijke celstraf op. Ook moet de vrouw een bedrag van ruim 20.000 euro terugbetalen aan de vereniging. ‘Ik hoop dat het u goed zal gaan’, wenst ze de vrouw toe.

