Bewoner De Dilgt overleden aan corona

Een bewoner van verpleegcentrum De Dilgt in Haren is bezweken aan het coronavirus. Dat meldt ZINN, de zorgorganisatie waar De Dilgt onder valt.

Het gaat een bewoner die palliatief werd verzorgd. Dat betekent dat hij of zij al in de laatste levensfase verkeerde. Daarnaast zijn nog eens drie bewoners van het hoofdgebouw en twee medewerkers van twee woningen op het terrein positief getest. Het is niet bekend hoe zij er aan toe zijn.

Uitbraak

Afgelopen weekend werd een uitbraak van het virus vastgesteld op een vleugel van de instelling. In eerste instantie bleken negen bewoners en vijf medewerkers besmet. Later kwamen daar nog eens meerdere gevallen bij. Daarop werd besloten op vrijwel het hele terrein een bezoekverbod in te stellen, op twee woningen na. Dat verbod blijft nog steeds van kracht. Maandag wordt besloten of bezoekers weer kunnen worden toegelaten en zo ja, in welke gebouwen.

Inmiddels zijn (vrijwel) alle bewoners en medewerkers getest op het coronavirus. De meeste uitslagen zijn bekend, de rest volgt naar verwachting snel.

