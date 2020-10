Dierenpension Eelde verdwijnt na 62 jaar

Harm en Mattie de Jonge hebben hun huis en bedrijf sinds afgelopen februari te koop staan, maar er heeft zich nog geen belangstellende gemeld.

Dierenpension Eelde (Foto: Nico Swart/RTV Noord)

'We willen de tijd aan onszelf hebben'

Het dierenpension is in 1958 opgezet door de ouders van Harm. Hij en Mattie hebben het bedrijf in 1982 overgenomen. 'Vanwege onze leeftijd houden we er nu mee op', zegt Harm. 'En ook omdat we de tijd aan onszelf willen hebben', vult Mattie aan.

Nooit in het hoogseizoen op vakantie

Het echtpaar kan af en toe wel met vakantie. 'We hebben één vaste medewerkster. Zij neemt de honneurs waar als wij één of twee weekjes weg willen. Maar dat is altijd in april of november en nooit in het hoogseizoen', vertelt Mattie.

'Meer dan negentig procent van de dieren is leuk en lief'

Het dierenpension heeft op piekdagen 120 honden en honderd katten te logeren. 'We zijn hier altijd mee bezig, maar het is ook hartstikke leuk', zegt Harm. 'De dieren zijn eerlijk en meer dan negentig procent is gewoon leuk en lief. Af en toe krijg je wel eens een hond die je apart moet houden, maar dat is ook geen probleem. Dat hoort er gewoon bij.'

Op piekdagen zitten 120 honden in het pension (Foto: Nico Swart/RTV Noord)

Volgens Harm zit er zeker toekomst in het bedrijf. 'We hebben alle benodigde vergunningen en er zijn honden zat.' Op 15 december sluiten Harm en Mattie de deuren van het pension. 'We hopen natuurlijk dat zich voor die tijd nog een koper meldt', besluit Harm.

