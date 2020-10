Oranje Leeuwinnen gaan in Groningen op jacht naar EK-ticket

Voor de tweede keer speelt het Nederlands vrouwenelftal in Groningen. Twee jaar geleden werd er met 1-0 gewonnen van Noorwegen. Vrijdagavond is Estland te gast in de Euroborg.

Bij een overwinning plaatsen de Oranje Leeuwinnen zich voor het EK van volgend jaar in Engeland. De regerend Europees kampioen staat bovenaan in Groep A van de EK kwalificatie. Er is in de zeven gespeelde wedstrijden nog geen puntverlies geleden. Het aantal gescoorde doelpunten staat op 29. De uitwedstrijd tegen Estland eindigde in 7-0. Turkije werd met 8-0 afgedroogd.

Twee jaar geleden was de Euroborg volledig uitverkocht. Destijds was het de eerste interland nadat de vrouwen in eigen land Europees kampioen waren geworden.

'Ik voorspel 6-0'

Daar was Oranje Nassau-speelster Josefien Slump net als een aantal ploeggenoten bij. 'We waren er zeker weer bij geweest, maar helaas is publiek niet welkom. Vanavond zit ik uiteraard wel voor de buis.' Ze verwacht geen problemen voor de Nederlandse vrouwen.

'Het wordt een makkelijke winst en kwalificatie kan niet meer mis natuurlijk. Ik voorspel een uitslag van 6-0 met drie goals van Vivianne Miedema, twee van Jill Roord als ze meedoet en een van Sherida Spitse.' zegt Slump. Met Oranje Nassau staat ze bovenaan in de hoofdklasse. Het doel is om te promoveren naar het hoogste amateurniveau.

Dat Slump voor Miedema als topscorer kiest, heeft te maken met haar eigen positie bij Oranje Nassau. Ze is net als de Drentse aanvaller. Waar Miedema meer een afmaker is, kan Slump op meerdere plekken in de aanval uit de voeten. Miedema was twee jaar geleden matchwinner tegen Noorwegen. 'Zij is gewoon een hele goede spits. Ze is niet voor niets de eerste speelster in de Engelse Superleague die meer dan vijftig keer heeft gescoord.'

In de kwalificatiereeks speelden het Nederlands vrouwenelftal ook al wedstrijden in Heerenveen, Arnhem en Eindhoven. Dat het team opnieuw Groningen aandoet, doet Slump goed. 'Het is goed dat ze heel Nederland aandoen.'

De aftrap is om half acht.